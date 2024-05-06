Росіяни обстріляли селище Угроїди на Сумщині: троє поранених, серед них двоє дітей

Удень 6 травня армія РФ з артилерії обстріляла селище Угроїди Сумської області. Повідомляється про трьох поранених, серед них двоє дітей. Усіх госпіталізовано до лікарні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Сьогодні вдень був артобстріл. В результаті поранено одного чоловіка 1944 року народження. Також мінно-вибухові травми отримали двоє хлопчиків 2009 та 2010 року народження. Всіх поранених доставлено до медичних закладів", - повідомила секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

Також пошкоджено будинки. Щонайменше - три, у них вибиті вікна.

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Обстріл енергетичної інфраструктури Сумщини

У ніч проти 6 травня війська РФ обстріляли енергетичну інфраструктуру Сумської області. Без напруги залишається 91 населений пункт. Також, унаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення.