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Новини
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Окупанти завдали ракетно-дронового удару по об’єкту "Укренерго" на Сумщині, у Харківській області не припиняють атак на енергооб’єкти

електроенергія

Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Не припиняють атак і на енергооб’єкти Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Серед пошкодженої цивільної інфраструктури у Сумській області - високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго". Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів", - йдеться в повідомленні.

Ввечері 5 травня  вимикалось обладнання обленерго Харківської області. Попри те, що більшу його частину вже повернуто в роботі, повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. 

"Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, внаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели  на резервне живлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через обстріл знеструмлено дві шахти на Донеччині, – Міненерго

Автор: 

Сумська область (3558) Харківщина (6054) електроенергія (6177) Укренерго (2682)


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Так може вже також почнемо і їм вимикати світло,можливо без зомбоящиків почнуть ставати людьми.
Хоча про що це я,які там люди😏
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06.05.2024 08:37 Відповісти
Там вже потрібно тільки "вирублювати".
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06.05.2024 08:42 Відповісти
Погоджуюсь з Анатолієм і витеком чомусь давно не чути ударів по москальській енергетиці + по "білоруській" .
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06.05.2024 09:25 Відповісти
за ночь почти все восстановили ,в Сумах осталась ерунда , повреждена высоковольтная линия
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06.05.2024 09:44 Відповісти
Дрон ГУР Магура V5 поразил скоростной катер россиян в Крыму - источник
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06.05.2024 09:45 Відповісти
 
 