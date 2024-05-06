Окупанти завдали ракетно-дронового удару по об’єкту "Укренерго" на Сумщині, у Харківській області не припиняють атак на енергооб’єкти

Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Не припиняють атак і на енергооб’єкти Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Серед пошкодженої цивільної інфраструктури у Сумській області - високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго". Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів", - йдеться в повідомленні.

Ввечері 5 травня вимикалось обладнання обленерго Харківської області. Попри те, що більшу його частину вже повернуто в роботі, повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури.

"Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, внаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.

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