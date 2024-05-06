Оккупанты нанесли ракетно-дроновый удар по объекту "Укрэнерго" на Сумщине, в Харьковской области не прекращают атак на энергообъекты
Ночью россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области. Не прекращают атак и на энергообъекты Харьковщины.
Как информирует Цензор.НЕТ. об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Среди поврежденной гражданской инфраструктуры в Сумской области - высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго". Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным восстановлением энергоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.
Вечером 5 мая отключалось оборудование облэнерго Харьковской области. Несмотря на то, что большая его часть уже возвращена в работе, полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры.
"Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью", - добавили в "Укрэнерго".
Напомним, в результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.
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Хоча про що це я,які там люди😏