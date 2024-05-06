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Оккупанты нанесли ракетно-дроновый удар по объекту "Укрэнерго" на Сумщине, в Харьковской области не прекращают атак на энергообъекты

електроенергія

Ночью россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области. Не прекращают атак и на энергообъекты Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Среди поврежденной гражданской инфраструктуры в Сумской области - высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго". Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным восстановлением энергоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

Вечером 5 мая отключалось оборудование облэнерго Харьковской области. Несмотря на то, что большая его часть уже возвращена в работе, полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры.

"Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, в результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.

Также читайте: Сложно прогнозировать, будут ли отключения электричества летом, - Кудрицкий

Автор: 

Сумская область (3011) Харьковщина (5577) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658)


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Так може вже також почнемо і їм вимикати світло,можливо без зомбоящиків почнуть ставати людьми.
Хоча про що це я,які там люди😏
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06.05.2024 08:37 Ответить
Там вже потрібно тільки "вирублювати".
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06.05.2024 08:42 Ответить
Погоджуюсь з Анатолієм і витеком чомусь давно не чути ударів по москальській енергетиці + по "білоруській" .
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06.05.2024 09:25 Ответить
за ночь почти все восстановили ,в Сумах осталась ерунда , повреждена высоковольтная линия
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06.05.2024 09:44 Ответить
Дрон ГУР Магура V5 поразил скоростной катер россиян в Крыму - источник
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06.05.2024 09:45 Ответить
 
 