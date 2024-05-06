Росіяни завдали повторного удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, - ОВА
Війська РФ вдень 6 травня повторно атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні о 15:00 росіяни знову вдарили по об'єктах енергетики в Білопільській громаді. Громада наразі залишається без електропостачання", - зазначають в адміністрації.
В ОВА закликали жителів області раціонально споживати електроенергію в пікові години з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00.
Як повідомлялося, війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Унаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення. Через обстріли одночасно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області.
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Її пов'язують зі знищенням ракетами ATACMS ворожого ракетного комплексу "Іскандер", яким рашисти обстрілювали Південь України.
Закінчуйте це ниття, давно вже пора діяти симетрично, бо у нас у прикордонні скоро людей не залишиться.
Вважаю, що у прикордонній полосі у Брянській, Курській і Білогродській областях щонайменше шириною 20 км не повинно залишитись ні однієї функціонуючої підстанції. Ми вже зараз повинні починати формувати санітарну зону вздовж наших прикордонних областей. Тому винести півсотні підстанцій на глибину 20 км не є великою проблемою.
І ******* про це з кожної праски різного роду речникам не треба.