Росіяни завдали повторного удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, - ОВА

Війська РФ вдень 6 травня повторно атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні о 15:00 росіяни знову вдарили по об'єктах енергетики в Білопільській громаді. Громада наразі залишається без електропостачання", - зазначають в адміністрації.

В ОВА закликали жителів області раціонально споживати електроенергію в пікові години з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00.

Як повідомлялося, війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Унаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення. Через обстріли одночасно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області.

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