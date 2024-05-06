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Росіяни завдали повторного удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, - ОВА

Російські обстріли енергосистеми Сумщини

Війська РФ вдень 6 травня повторно атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні о 15:00 росіяни знову вдарили по об'єктах енергетики в Білопільській громаді. Громада наразі залишається без електропостачання", - зазначають в адміністрації.

В ОВА закликали жителів області раціонально споживати електроенергію в пікові години з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00.

Як повідомлялося, війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Унаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення. Через обстріли одночасно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області.

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Автор: 

обстріл (28274) Сумська область (3561)


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https://t.me/Crimeanwind/58741 Повідомляють , що за даними супутникових знімків NASA біля Євпаторії в Криму бушувала потужна пожежа.
Її пов'язують зі знищенням ракетами ATACMS ворожого ракетного комплексу "Іскандер", яким рашисти обстрілювали Південь України.
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06.05.2024 21:54 Відповісти
Чи не пора Україні знищувати помпові станції "сила Сибіру"?
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06.05.2024 21:57 Відповісти
Мало ймовірно що ми туди дотягнемось. Хоча було б чудово.
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06.05.2024 22:02 Відповісти
А невже на брянщині,курщині,белгородчині,орловщині і т.д.нема чого знищувати,там нема ТЕЦ?
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06.05.2024 22:31 Відповісти
ба більше - там повно військових об'єктів. Координати треба?
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06.05.2024 22:34 Відповісти
у нас під носом біля кордону повно військових цілей. Там взагалі кінь не валявся.
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06.05.2024 22:32 Відповісти
це безпорадни ниття у ЗМІ про знищення енергетичної інфраструктури на Сумщині вже починає зайобувати. За чотири кілометри від кордону Білопільської громади знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 ПС "Тьоткіно" 110 кВ 20 МVА, а за 11 км від кордону - https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B020 ПС "Глушково" теж на 110 кВ 20 МVА. Чи FPV-дрон з ПГ-7в не може літати у повитрі над кацапщиною??? Чи це може порушити комфорт військ, які там дислокуються??
Закінчуйте це ниття, давно вже пора діяти симетрично, бо у нас у прикордонні скоро людей не залишиться.
Вважаю, що у прикордонній полосі у Брянській, Курській і Білогродській областях щонайменше шириною 20 км не повинно залишитись ні однієї функціонуючої підстанції. Ми вже зараз повинні починати формувати санітарну зону вздовж наших прикордонних областей. Тому винести півсотні підстанцій на глибину 20 км не є великою проблемою.
І ******* про це з кожної праски різного роду речникам не треба.
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06.05.2024 22:30 Відповісти
 
 