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Рашисты сбросили 2 КАБа на гражданскую инфраструктуру Белополья. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 мая, российские захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Белополье Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

Как отмечается, 9 мая около 14:15 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил, предварительно, 2 управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру города.

В результате атаки оккупантов повреждены многоквартирные и частные жилые дома.

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Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстріл Білопілля 9 травня 2024 року
Обстріл Білопілля 9 травня 2024 року
Обстріл Білопілля 9 травня 2024 року
Обстріл Білопілля 9 травня 2024 року

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125) КАБ (356)


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Руйнують місто і не тільки КАБами, причому центральну частину.
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09.05.2024 16:43 Ответить
швидко нехай виділяють кошти на дороги
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09.05.2024 16:51 Ответить
Хіба що на той світ.
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09.05.2024 17:43 Ответить
 
 