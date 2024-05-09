Рашисты сбросили 2 КАБа на гражданскую инфраструктуру Белополья. ФОТОрепортаж
Сегодня, 9 мая, российские захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Белополье Сумской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.
Как отмечается, 9 мая около 14:15 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил, предварительно, 2 управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру города.
В результате атаки оккупантов повреждены многоквартирные и частные жилые дома.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Анатолій Панасюк
показать весь комментарий09.05.2024 16:43 Ответить Мне нравится 1
сергей Ткаченко #173075
показать весь комментарий09.05.2024 16:51 Ответить Мне нравится 0
Анатолій Панасюк
показать весь комментарий09.05.2024 17:43 Ответить Мне нравится 0
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