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Рашисти скинули 2 КАБи на цивільну інфраструктуру Білопілля. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 травня, російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Білопілля Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини.

Як зазначається, 9 травня близько 14:15 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув, попередньо, 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру міста.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини протягом дня. Зафіксовано 183 вибухи, - ОВА

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Білопілля 9 травня 2024 року
Обстріл Білопілля 9 травня 2024 року
Обстріл Білопілля 9 травня 2024 року
Обстріл Білопілля 9 травня 2024 року

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674) КАБ (355)


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Руйнують місто і не тільки КАБами, причому центральну частину.
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09.05.2024 16:43 Відповісти
швидко нехай виділяють кошти на дороги
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09.05.2024 16:51 Відповісти
Хіба що на той світ.
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09.05.2024 17:43 Відповісти
 
 