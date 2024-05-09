Рашисти скинули 2 КАБи на цивільну інфраструктуру Білопілля. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 травня, російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Білопілля Сумської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини.
Як зазначається, 9 травня близько 14:15 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув, попередньо, 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру міста.
Унаслідок атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Анатолій Панасюк
показати весь коментар09.05.2024 16:43 Відповісти Мені подобається 1
сергей Ткаченко #173075
показати весь коментар09.05.2024 16:51 Відповісти Мені подобається 0
Анатолій Панасюк
показати весь коментар09.05.2024 17:43 Відповісти Мені подобається 0
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