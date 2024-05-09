Рашисти скинули 2 КАБи на цивільну інфраструктуру Білопілля. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 травня, російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Білопілля Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини.

Як зазначається, 9 травня близько 14:15 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув, попередньо, 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру міста.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки.

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За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).







