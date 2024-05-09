Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини протягом дня. Зафіксовано 183 вибухи, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зазначається, що обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), артилерії (6 вибухів) та наніс авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів), кумеметний обстріл.
- Середино-Будська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли з РСЗВ (8 вибухів), артилерії (10 вибухів), атаки FPV дронів (5 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано атаки FPV дронів (2 вибухи), артобстріли (9 вибухів), мінометні обстріли (8 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: противник вдарив з мінометів (7 вибухів).
- Миропільська громада: здійснено обстріл з артилерії (2 вибухи).
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (20 вибухів), гранатомету РПГ (12 вибухів).
- Краснопільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади.
- Шалигинська громада: ворог наніс авіаудар КАБ (2 вибухи) та здійснив кулеметний обстріл.
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