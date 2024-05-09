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Россияне обстреляли 9 громад Сумщины в течение дня. Зафиксировано 183 взрыва, - ОВА

Російські обстріли Сумщини 8 травня

В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

Отмечается, что обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Юнаковская громада: враг бил из минометов (5 взрывов), РСЗО (12 взрывов), артиллерии (6 взрывов) и нанес авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: осуществлены обстрелы из минометов (6 взрывов) и артиллерии (5 взрывов), кумеметный обстрел.
  • Середино-Будская громада: 15 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы из РСЗО (8 взрывов), артиллерии (10 взрывов), атаки FPV дронов (5 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксированы атаки FPV дронов (2 взрыва), артобстрелы (9 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов).

Смотрите: Последствия российских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

  • Зноб-Новгородская громада: противник ударил из минометов (7 взрывов).
  • Миропольская громада: осуществлен обстрел из артиллерии (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (20 взрывов), гранатомета РПГ (12 взрывов).
  • Краснопольская громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Шалыгинская громада: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва) и совершил пулеметный обстрел.

Читайте также: Россияне совершили 10 обстрелов Сумщины в течение дня, - ОВА

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обстрел (26961) Сумская область (3013)


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