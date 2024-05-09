Росіяни здійснили понад 20 атак на Нікопольщину: 2 людей загинуло, 8 зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією, РСЗВ "Град", дронами-камікадзе.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора – суцільні удари. Артилерією, РСЗВ "Град", дронами-камікадзе. Загалом - понад два десятки атак", - зазначив Лисак.

Внаслідок обстрілів у Нікополі двоє загиблих. Та загалом восьмеро постраждалих. Серед них, дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості.

За інформацією Лисака, в місті пошкоджені 8 багатоповерхівок й 25 приватних будинків. Зайнялися дахи двох осель - пожежі загасили.

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"Понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини. Потрощені з десяток авто. Зокрема, службовий транспорт рятувальників і "швидка", - написав очільник ОВА.

Крім того, окупанти обстрілювали Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.

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