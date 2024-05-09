Війська РФ завдали удару по Дергачах, влучання у недіючу АЗС

Вдень 9 травня 2024 року російські окупанти завдали 5 ударів з використанням БПЛА "Ланцет" по Дергачах на Харківщині, зафіксовано влучання в недіючу АЗС.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено устаткування АЗС та цивільний автомобіль, який перебував неподалік.

За словами Синєгубова, обійшлося без постраждалих.

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