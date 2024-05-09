Війська РФ завдали удару по Дергачах, влучання у недіючу АЗС
Вдень 9 травня 2024 року російські окупанти завдали 5 ударів з використанням БПЛА "Ланцет" по Дергачах на Харківщині, зафіксовано влучання в недіючу АЗС.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено устаткування АЗС та цивільний автомобіль, який перебував неподалік.
За словами Синєгубова, обійшлося без постраждалих.
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JuopunutBear
показати весь коментар09.05.2024 16:31 Відповісти Мені подобається 0
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