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Війська РФ завдали удару по Дергачах, влучання у недіючу АЗС

ланцет ударив по Дергачах

Вдень 9 травня 2024 року російські окупанти завдали 5 ударів з використанням БПЛА "Ланцет" по Дергачах на Харківщині, зафіксовано влучання в недіючу АЗС.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено устаткування АЗС та цивільний автомобіль, який перебував неподалік.

За словами Синєгубова, обійшлося без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула й одна зазнала поранень унаслідок обстрілу окупантами Куп’янська. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054)


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идиоты АЗС это не НПЗ
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09.05.2024 16:31 Відповісти
 
 