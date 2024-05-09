Одна людина загинула й одна зазнала поранень унаслідок обстрілу окупантами Куп’янська. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 9 травня, росіяни атакували Куп’янськ на Харківщині, є загиблий і поранена

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська обстріляли місто Куп’янськ сьогодні приблизно о 10:15. Унаслідок влучань зазнали поранень дві людини – чоловік та жінка, їх ушпиталили.

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Пізніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що збройні сили РФ обстріляли м. Куп’янськ з артилерії.

Поранень зазнала 48-річна жінка, її ушпиталено. Крім того зазначається, що внаслідок обстрілу міста загинув 51-річний мирний мешканець - він помер у лікарні від вибухової травми.





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Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до удару на Харківщині з півночі. За словами очільника області, на східному напрямку в Харківській області окупанти вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи.