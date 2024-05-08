Росіяни створюють певне угруповання військ на півночі Харківщини, - Синєгубов
Російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до удару на Харківщині з півночі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов.
За словами очільника області, на східному напрямку в Харківській області окупанти вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи. Проте успіхів на цьому напрямку РФ не має.
"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", - зазначив Синєгубов.
Глава ОВА додав, що плани евакуації Харкова вже розроблено давно. Їх актуалізують практично щомісяця.
Ситуація на Харківщині
Раніше у Нацгвардії повідомили, що спостерігаються спроби проникнення російських ДРГ на Харківщині
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Военна адміністрація тільки зараз побачила загрозу?
Слів не мае…
наворовалнаготовился...