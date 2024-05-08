Росіяни створюють певне угруповання військ на півночі Харківщини, - Синєгубов

Російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до удару на Харківщині з півночі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов.

За словами очільника області, на східному напрямку в Харківській області окупанти вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи. Проте успіхів на цьому напрямку РФ не має.

"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", - зазначив Синєгубов.

Глава ОВА додав, що плани евакуації Харкова вже розроблено давно. Їх актуалізують практично щомісяця.

Ситуація на Харківщині

Раніше у Нацгвардії повідомили, що спостерігаються спроби проникнення російських ДРГ на Харківщині

Читайте: Росіяни знову вдарили по Харкову. У Повітряних силах повідомляють про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині