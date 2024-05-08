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Новини Війна
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Росіяни створюють певне угруповання військ на півночі Харківщини, - Синєгубов

РФ створює угруповання на півночі для атаки Харківщини

Російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до удару на Харківщині з півночі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов.

За словами очільника області, на східному напрямку в Харківській області окупанти вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи. Проте успіхів на цьому напрямку РФ не має.

"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", - зазначив Синєгубов.

Глава ОВА додав, що плани евакуації Харкова вже розроблено давно. Їх актуалізують практично щомісяця.

Ситуація на Харківщині

Раніше у Нацгвардії повідомили, що спостерігаються спроби проникнення російських ДРГ на Харківщині

Читайте: Росіяни знову вдарили по Харкову. У Повітряних силах повідомляють про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+6
Яка несподіванка !?!

Военна адміністрація тільки зараз побачила загрозу?

Слів не мае…
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08.05.2024 16:55
+2
Сподіваюсь що там асфальти не кладуть і не розміновують.
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08.05.2024 16:52
+1
Створюють уже ДВА года
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08.05.2024 16:54
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Сподіваюсь що там асфальти не кладуть і не розміновують.
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08.05.2024 16:52 Відповісти
Дорога в Білгород майже автобан.
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08.05.2024 17:01 Відповісти
Не правда. Звичайна там дорога. Не зрівняти з київською трасою.
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09.05.2024 08:08 Відповісти
Уже!
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08.05.2024 17:33 Відповісти
Там може й ні а на Сумщині біля КПП Юнаківка дорогу Н -07 (на Київ) вчасно закінчили ремонтувати.
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08.05.2024 17:55 Відповісти
Створюють уже ДВА года
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08.05.2024 16:54 Відповісти
Яка несподіванка !?!

Военна адміністрація тільки зараз побачила загрозу?

Слів не мае…
показати весь коментар
08.05.2024 16:55 Відповісти
Пан Синєгубов робить вилазки в тил ? Буданова прикриває?
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08.05.2024 17:35 Відповісти
Лінія Сирського витримає?
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08.05.2024 19:35 Відповісти
Синегубов тоже 70 млн на тещу переписал? Донецкий глава там уже наворовал наготовился...
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08.05.2024 22:59 Відповісти
 
 