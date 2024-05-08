Россияне создают определенную группировку войск на севере Харьковщины, - Синегубов

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к удару на Харьковщине с севера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.

По словам главы области, на восточном направлении в Харьковской области оккупанты уже возобновили активные штурмовые действия. Это произошло после того, как они заменили свои подразделения. Однако успехов на этом направлении РФ не имеет.

"Относительно севера: враг создает определенную группировку войск, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", - отметил Синегубов.

Глава ОГА добавил, что планы эвакуации Харькова разработаны уже давно и актуализируются практически ежемесячно.

Ситуация на Харьковщине

Ранее в Нацгвардии сообщили, что наблюдаются попытки проникновения российских ДРГ на Харьковщине.

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