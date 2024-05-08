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Новости Война
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Россияне создают определенную группировку войск на севере Харьковщины, - Синегубов

РФ створює угруповання на півночі для атаки Харківщини

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к удару на Харьковщине с севера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.

По словам главы области, на восточном направлении в Харьковской области оккупанты уже возобновили активные штурмовые действия. Это произошло после того, как они заменили свои подразделения. Однако успехов на этом направлении РФ не имеет.

"Относительно севера: враг создает определенную группировку войск, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", - отметил Синегубов.

Глава ОГА добавил, что планы эвакуации Харькова разработаны уже давно и актуализируются практически ежемесячно.

Ситуация на Харьковщине

Ранее в Нацгвардии сообщили, что наблюдаются попытки проникновения российских ДРГ на Харьковщине.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: удар КАБом по Боровой, в Казачьей Лопани горели дома

Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+6
Яка несподіванка !?!

Военна адміністрація тільки зараз побачила загрозу?

Слів не мае…
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08.05.2024 16:55
+2
Сподіваюсь що там асфальти не кладуть і не розміновують.
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08.05.2024 16:52
+1
Створюють уже ДВА года
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08.05.2024 16:54
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Сподіваюсь що там асфальти не кладуть і не розміновують.
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08.05.2024 16:52 Ответить
Дорога в Білгород майже автобан.
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08.05.2024 17:01 Ответить
Не правда. Звичайна там дорога. Не зрівняти з київською трасою.
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09.05.2024 08:08 Ответить
Уже!
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08.05.2024 17:33 Ответить
Там може й ні а на Сумщині біля КПП Юнаківка дорогу Н -07 (на Київ) вчасно закінчили ремонтувати.
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08.05.2024 17:55 Ответить
Створюють уже ДВА года
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08.05.2024 16:54 Ответить
Яка несподіванка !?!

Военна адміністрація тільки зараз побачила загрозу?

Слів не мае…
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08.05.2024 16:55 Ответить
Пан Синєгубов робить вилазки в тил ? Буданова прикриває?
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08.05.2024 17:35 Ответить
Лінія Сирського витримає?
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08.05.2024 19:35 Ответить
Синегубов тоже 70 млн на тещу переписал? Донецкий глава там уже наворовал наготовился...
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08.05.2024 22:59 Ответить
 
 