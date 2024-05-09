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Войска РФ нанесли удар по Дергачам, попадание в недействующую АЗС

ланцет ударив по Дергачах

Днем 9 мая 2024 года российские оккупанты нанесли 5 ударов с использованием БПЛА "Ланцет" по Дергачам на Харьковщине, зафиксировано попадание в недействующую АЗС.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки повреждено оборудование АЗС и гражданский автомобиль, который находился неподалеку.

По словам Синегубова, обошлось без пострадавших.

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Автор: 

обстрел (26961) Харьковщина (5577)


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идиоты АЗС это не НПЗ
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09.05.2024 16:31 Ответить
 
 