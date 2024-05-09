Войска РФ нанесли удар по Дергачам, попадание в недействующую АЗС

Днем 9 мая 2024 года российские оккупанты нанесли 5 ударов с использованием БПЛА "Ланцет" по Дергачам на Харьковщине, зафиксировано попадание в недействующую АЗС.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки повреждено оборудование АЗС и гражданский автомобиль, который находился неподалеку.

По словам Синегубова, обошлось без пострадавших.

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