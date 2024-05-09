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Новости Агрессия России против Украины
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Два человека получили ранения в результате обстрела оккупантами Купянска

Обстріли Харківщини

Сегодня, 9 мая, россияне атаковали Купянск на Харьковщине, есть раненые.

Об этом сообщили в Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска обстреляли город Купянск сегодня примерно в 10:15. В результате попаданий получили ранения два человека - мужчина и женщина, их госпитализировали.

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Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к удару на Харьковщине с севера. По словам главы области, на восточном направлении в Харьковской области оккупанты уже возобновили активные штурмовые действия. Это произошло после того, как они заменили свои подразделения.

Автор: 

обстрел (26961) Харьковщина (5577) Купянск (617)


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