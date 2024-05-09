Враг обстрелял две части спасателей в Донецкой и Днепропетровской областях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 9 мая российские захватчики ударили по Лиману Донецкой области, утром накрыли огнем Никополь на Днепропетровщине. В обоих случаях повреждены здания пожарно-спасательных частей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Ночью россияне нанесли удар по Лиману Донецкой области. В местной пожарно-спасательной части повреждены два автомобиля, въездные ворота и ограждение, а также внутреннее обустройство здания и окна", - говорится в сообщении.
Утром враг атаковал Никополь. В результате обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части, бокс, а также 3 служебных автомобиля.
"К счастью, в обоих случаях пострадавших среди личного состава нет", - отметили в ведомстве.
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shokolad
показать весь комментарий09.05.2024 12:42 Ответить Мне нравится 1
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