Враг обстрелял две части спасателей в Донецкой и Днепропетровской областях. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 9 мая российские захватчики ударили по Лиману Донецкой области, утром накрыли огнем Никополь на Днепропетровщине. В обоих случаях повреждены здания пожарно-спасательных частей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Ночью россияне нанесли удар по Лиману Донецкой области. В местной пожарно-спасательной части повреждены два автомобиля, въездные ворота и ограждение, а также внутреннее обустройство здания и окна", - говорится в сообщении.

Утром враг атаковал Никополь. В результате обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части, бокс, а также 3 служебных автомобиля.

"К счастью, в обоих случаях пострадавших среди личного состава нет", - отметили в ведомстве.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов три района, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ















