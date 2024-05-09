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Враг обстрелял две части спасателей в Донецкой и Днепропетровской областях. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 9 мая российские захватчики ударили по Лиману Донецкой области, утром накрыли огнем Никополь на Днепропетровщине. В обоих случаях повреждены здания пожарно-спасательных частей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Ночью россияне нанесли удар по Лиману Донецкой области. В местной пожарно-спасательной части повреждены два автомобиля, въездные ворота и ограждение, а также внутреннее обустройство здания и окна", - говорится в сообщении.

Утром враг атаковал Никополь. В результате обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части, бокс, а также 3 служебных автомобиля.

"К счастью, в обоих случаях пострадавших среди личного состава нет", - отметили в ведомстве.

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Обстріл ДСНС 9 травня
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Окупанти 9 травня вдарили по ДСНС у Донецькій та Дняпропетровській областях
Наслідки ворожого обстрілу ДСНС 9 травня

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642) ГСЧС (4966) Днепропетровская область (3946)


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цинічні суки! Навмисно по пожежних частинах б"ють, це ж не в перший раз вже. Щоб навіть пожежі ми не мали змоги ліквідовувати. Мразота лапотна, щоб ви здохли всі!
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09.05.2024 12:42 Ответить
 
 