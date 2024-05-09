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Ворог обстріляв дві будівлі пожежно-рятувальних частин у Донецькій та Дніпропетровській областях. ФОТОрепортаж

Вночі 9 травня російські загарбники вдарили по Лиману Донецької області, зранку накрили вогнем Нікополь на Дніпропетровщині. В обох випадках пошкоджені будівлі пожежно-рятувальних частин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Уночі росіяни завдали удару по Лиману Донецької області. У місцевій пожежно-рятувальній частині пошкоджено два автомобілі, в’їзні ворота й огорожу, а також внутрішнє облаштування будівлі й вікна", - йдеться в повідомленні.

Зранку ворог атакував Нікополь. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини, бокс, а також 3 службові автомобілі.

"На щастя, в обох випадках постраждалих серед особового складу немає", - зазначили у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ зранку обстріляли Нікополь: 2 людини загинули, ще дві - поранено. ФОТОрепортаж

Обстріл ДСНС 9 травня
Окупанти вдарили по рятувальних частинах
9 травня загарбники вдарили по рятувальниках
Ворог обстріляв частини ДСНС у Лимані та Нікополі
9 травня під ворожий вогонь потрапили частини ДСНС
Наслідки обстрілу рятувальників 9 травня
Окупанти 9 травня вдарили по ДСНС у Донецькій та Дняпропетровській областях
Наслідки ворожого обстрілу ДСНС 9 травня

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) ДСНС (5105) Дніпропетровська область (3721)


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цинічні суки! Навмисно по пожежних частинах б"ють, це ж не в перший раз вже. Щоб навіть пожежі ми не мали змоги ліквідовувати. Мразота лапотна, щоб ви здохли всі!
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09.05.2024 12:42 Відповісти
 
 