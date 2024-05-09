Ворог обстріляв дві будівлі пожежно-рятувальних частин у Донецькій та Дніпропетровській областях. ФОТОрепортаж

Вночі 9 травня російські загарбники вдарили по Лиману Донецької області, зранку накрили вогнем Нікополь на Дніпропетровщині. В обох випадках пошкоджені будівлі пожежно-рятувальних частин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Уночі росіяни завдали удару по Лиману Донецької області. У місцевій пожежно-рятувальній частині пошкоджено два автомобілі, в’їзні ворота й огорожу, а також внутрішнє облаштування будівлі й вікна", - йдеться в повідомленні.

Зранку ворог атакував Нікополь. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини, бокс, а також 3 службові автомобілі.

"На щастя, в обох випадках постраждалих серед особового складу немає", - зазначили у відомстві.

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