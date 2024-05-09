Ворог обстріляв дві будівлі пожежно-рятувальних частин у Донецькій та Дніпропетровській областях. ФОТОрепортаж
Вночі 9 травня російські загарбники вдарили по Лиману Донецької області, зранку накрили вогнем Нікополь на Дніпропетровщині. В обох випадках пошкоджені будівлі пожежно-рятувальних частин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
"Уночі росіяни завдали удару по Лиману Донецької області. У місцевій пожежно-рятувальній частині пошкоджено два автомобілі, в’їзні ворота й огорожу, а також внутрішнє облаштування будівлі й вікна", - йдеться в повідомленні.
Зранку ворог атакував Нікополь. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини, бокс, а також 3 службові автомобілі.
"На щастя, в обох випадках постраждалих серед особового складу немає", - зазначили у відомстві.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
shokolad
показати весь коментар09.05.2024 12:42 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль