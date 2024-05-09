Війська РФ зранку обстріляли Нікополь: 2 людини загинули, ще дві - поранено. ФОТОрепортаж

З самого ранку 9 травня 2024 року війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви ворожого обстрілу Нікополя

За його словами, внаслідок ворожого удару 2 людини загинули та ще дві - зазнали поранення.

"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки - 39 та 67 років",- йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Нікополя

Також у ОВА зазначають, що через обстріл військ РФ зайнялася приватна оселя. Ще 2 - понівечені. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.













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Нагадаємо, що під час масованої атаки на Україну 8 травня 2024 року сили ППО збили над Дніпропетровською областю 4 ракети та 5 "Шахедів". Пізніше стало відомо, що над регіоном було збито 8 ворожих ракет.

Упродовж дня 8 травня понад півтора десятка атак здійснили росіяни на Нікопольський район.