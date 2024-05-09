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Новости Война
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Войска РФ утром обстреляли Никополь: 2 человека погибли, еще два - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

С самого утра 9 мая 2024 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы вражеского обстрела Никополя

По его словам, в результате вражеского удара 2 человека погибли и еще два - получили ранения.

"Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины - 39 и 67 лет",- говорится в сообщении.

Последствия обстрела Никополя

Также в ОВА отмечают, что из-за обстрела войск РФ загорелся частный дом. Еще 2 - изуродованы. Повреждены 5 многоквартирных домов, магазин, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Обстріл Нікополя 9 травня 2024 року
Обстріл Нікополя 9 травня 2024 року
Обстріл Нікополя 9 травня 2024 року
Обстріл Нікополя 9 травня 2024 року
Обстріл Нікополя 9 травня 2024 року
Обстріл Нікополя 9 травня 2024 року

Читайте: За сутки враг более 350 раз обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области, два человека получили ранения

Напомним, что во время массированной атаки на Украину 8 мая 2024 года силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 ракеты и 5 "Шахедов". Позже стало известно, что над регионом было сбито 8 вражеских ракет.

В течение дня 8 мая более полутора десятков атак совершили россияне на Никопольский район.

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обстрел (26961) жертвы (2064) Никополь (1006)


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https://dl-news.defence-line.org/?p=29869 Юрий Юрий :

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869#comment-55221 9th Травень 2024 о 07:06

100% в точку! Особенно бестит "Ставка Верховного Главнокомандующего" во главе с 4х кратным уклонистом без образования и сворой некомпетентных промосковских кротов.Вся эта ситуация напоминает предреволюционную ситуация в россии во время 1 Мировой. Некомпетентный и глупый царь,Его жена-немка ,у которой прямой телефон в Берлин к родичам.Аферист и ворюга Раскольников(Ермак) который не имея ни должности ни звания вертит церем и царицей. Армия стоит в обороне и потихоньку разлагается,побед нет,народ нищает,апрходимцы богатеют на поставках в армию за тройную цену и прочее,прочее,прочее…Чем это закончилось-все знают.Обвал фронта,безвластие,позорный мир,потери территорий и людей и смута на 20 лет. (С)

https://dl-news.defence-line.org/?p=29869

Слава Україні!! Пильнуймо!!
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09.05.2024 08:47 Ответить
Раскольников з іншого роману!!!!!!!!!!!!! Мабуть все ж таки Гришка Распутін ....Якого вбили Юсупови але царя так і не врятували.........
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09.05.2024 18:31 Ответить
Жодного дня що б рашиська паскуда не вбивала мирних громадян ,цей терор цілеспрямований геноцид проти українського народу,що б ви виздихали кацапи разом боягузливим кривавим бункерним щуром.
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09.05.2024 09:29 Ответить
На эту трагическую утреннюю новость я решил глянуть с другой стороны.

Полез в интернет с вопросом - а как голосовал Никополь 21 апреля 2019 года ?
Мне вывалилась следующая информация - "Покров, Никополь и Никопольский район проголосовали за Владимира Зеленского ...

"За" Владимира Зеленского проголосовали 83 576 избирателей, или 86,44%.

Петра Порошенко поддержали 11 112 избирателей, или 11,49%.

Таким образом, на данный момент Зеленский побеждает во втором туре с рекордным отрывом от конкурента. "

Получается, что никопольский "мудрий нарід73%" сам на эту жизнь и наголосовал .

Конечно , Путло приложило к этой ситуации свои ракеты-шахеды-снаряды ..., НО - при Папереднике было тоже самое Путло с Ордой , тот же Лука с его БульбоРайхом, тот же самый Китай с Председателем СИ , то же самое КНДР с толстяком , тот же Иран с муллами , тот же Орбан с Венгрией , тот же Дуда с Польшей ... даже Трамп , которым сейчас пугают , был Президентом США !

Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь ИХ не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится ! Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ( в том числе и в Никополе ) ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной ?!
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09.05.2024 14:29 Ответить
До чого ти цю херню написав? Якщо голосували за Зелибобіка - то вам так і треба, самі винні. Люди, ви зовсім мізки втратили? Нікополь моє рідне місто, яке наволоч бомбардує кожного дня. Я в двух турах голосував за Пороха і я воюю за свою сім'ю і рідне місто незалежно хто як в нас проголосував.
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09.05.2024 20:37 Ответить
Саме в цьому проблема - не розуміння українців причинно-наслідкового звязку
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09.05.2024 23:40 Ответить
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09.05.2024 19:31 Ответить
 
 