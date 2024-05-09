Войска РФ утром обстреляли Никополь: 2 человека погибли, еще два - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

С самого утра 9 мая 2024 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы вражеского обстрела Никополя

По его словам, в результате вражеского удара 2 человека погибли и еще два - получили ранения.

"Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины - 39 и 67 лет",- говорится в сообщении.

Последствия обстрела Никополя

Также в ОВА отмечают, что из-за обстрела войск РФ загорелся частный дом. Еще 2 - изуродованы. Повреждены 5 многоквартирных домов, магазин, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.













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Напомним, что во время массированной атаки на Украину 8 мая 2024 года силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 ракеты и 5 "Шахедов". Позже стало известно, что над регионом было сбито 8 вражеских ракет.

В течение дня 8 мая более полутора десятков атак совершили россияне на Никопольский район.