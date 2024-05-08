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Оккупанты совершили более 15 атак на Никопольщину, в Днепровском районе уничтожена вражеская ракета Х-59/69. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более полутора десятков атак за день совершили россияне на Никопольский район Днепропетровской области. Под ударами находились Никополь, Мировская и Покровская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и бил дронами-камикадзе.

Повреждения получили 12 домов, 6 хозяйственных построек. Кроме того, изуродован инфраструктурный объект, загорелось здание частного предприятия - огонь спасатели потушили. Также в результате обстрелов задело авто, линии электропередачи и газопровод.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

В свою очередь, в ВК "Схід" сообщили, что в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением ТРО уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69.

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Лысак отметил, что из-за падения обломков ракеты в Днепровском районе возникли пожары. Спасатели их потушили.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Напомним, ранее сообщалось, что во время массированной атаки на Украину 8 мая 2024 года силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 ракеты и 5 "Шахедов". Позже стало известно, что над регионом было сбито 8 вражеских ракет.

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обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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08.05.2024 19:57 Ответить
 
 