Оккупанты совершили более 15 атак на Никопольщину, в Днепровском районе уничтожена вражеская ракета Х-59/69. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более полутора десятков атак за день совершили россияне на Никопольский район Днепропетровской области. Под ударами находились Никополь, Мировская и Покровская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и бил дронами-камикадзе.



Повреждения получили 12 домов, 6 хозяйственных построек. Кроме того, изуродован инфраструктурный объект, загорелось здание частного предприятия - огонь спасатели потушили. Также в результате обстрелов задело авто, линии электропередачи и газопровод.

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Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.





В свою очередь, в ВК "Схід" сообщили, что в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением ТРО уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69.

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Лысак отметил, что из-за падения обломков ракеты в Днепровском районе возникли пожары. Спасатели их потушили.





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Напомним, ранее сообщалось, что во время массированной атаки на Украину 8 мая 2024 года силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 ракеты и 5 "Шахедов". Позже стало известно, что над регионом было сбито 8 вражеских ракет.