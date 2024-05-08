Окупанти здійснили понад 15 атак на Нікопольщину, у Дніпровському районі знищено ворожу ракету Х-59/69. ФОТОрепортаж
Понад півтора десятка атак за день здійснили росіяни на Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударами перебували Нікополь, Мирівська та Покровська громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та бив дронами-камікадзе.
Пошкоджень зазнали 12 осель, 6 господарських споруд. Крім того, понівечено інфраструктурний об’єкт, зайнялася споруда приватного підприємства – вогонь рятувальники загасили. Також унаслідок обстрілів зачепило авто, лінії електропередач та газогін.
Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.
Своєю чергою, у ПК "Схід" повідомили, що в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом ТРО знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Лисак зазначив, що через падіння уламків ракети у Дніпровському районі виникли пожежі. Рятувальники їх загасили.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованої атаки на Україну 8 травня 2024 року сили ППО збили над Дніпропетровською областю 4 ракети та 5 "Шахедів". Пізніше стало відомо, що над регіоном було збито 8 ворожих ракет.
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