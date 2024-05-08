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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти здійснили понад 15 атак на Нікопольщину, у Дніпровському районі знищено ворожу ракету Х-59/69. ФОТОрепортаж

Понад півтора десятка атак за день здійснили росіяни на Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударами перебували Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та бив дронами-камікадзе.

Пошкоджень зазнали 12 осель, 6 господарських споруд. Крім того, понівечено інфраструктурний об’єкт, зайнялася споруда приватного підприємства – вогонь рятувальники загасили. Також унаслідок обстрілів зачепило авто, лінії електропередач та газогін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Дніпропетровщиною знищено 8 ракет та 5 "Шахедів". Нікопольщина під вогнем ворога (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Своєю чергою, у ПК "Схід" повідомили, що в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом ТРО знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Також читайте: Російські обстріли Дніпропетровщини: в Криворізькому районі 1 постраждалий, кількість поранених на Нікопольщині зросла до 6, - ОВА

Лисак зазначив, що через падіння уламків ракети у Дніпровському районі виникли пожежі. Рятувальники їх загасили.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Четверо людей постраждало через російські обстріли Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованої атаки на Україну 8 травня 2024 року сили ППО збили над Дніпропетровською областю 4 ракети та 5 "Шахедів". Пізніше стало відомо, що над регіоном було збито 8 ворожих ракет.

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обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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08.05.2024 19:57 Відповісти
 
 