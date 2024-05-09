За сутки враг более 350 раз обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области, два человека получили ранения

Россияне из авиации, РСЗО, артиллерии и БПЛА 360 раз ударили по Запорожской области за минувшие сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг нанес 8 авиационных ударов по Веселянке, Орехову, Работино. 125 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

4 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Работино. 223 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Работино, Левадного, Верхней Терсы, Копанов и Малиновки.

В результате авиаудара по Запорожскому району местная жительница получила ранения. Еще одна женщина ранена в результате обстрела села Магдалиновка.

Также смотрите: Удар по Запорожью: повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры, пожарная часть. За сутки враг нанес почти 300 ударов по населенным пунктам области. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Оккупанты в очередной раз ударили по жилым домам, коварно ночью. Повредили дома, ранили человека. 65-летнюю женщину доставили в Запорожскую областную клиническую больницу", - сообщил Федоров.

Напомним, утром 8 мая российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью, целились по объектам гражданской и критической инфраструктуры.