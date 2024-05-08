Удар по Запорожью: повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры, пожарная часть. За сутки враг нанес почти 300 ударов по населенным пунктам области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 8 мая российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью, целились по объектам гражданской и критической инфраструктуры. В Запорожском районе получил ранения мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Один мужчина ранен во время вражеского авиационного удара по Запорожскому району. В течение суток оккупанты 299 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Запорожья

8 мая враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры Запорожья, а также гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту.

Разрушениям подверглась также одна из пожарных частей Запорожья - повреждены служебные помещения и фасад здания. В городе погибших и травмированных нет, сообщили в ГСЧС Украины. Кроме того, взрывная волна и обломки разрушили служебные помещения и фасад здания сервисного центра МВД, поэтому центр временно прекратил работу.













Обстрелы Запорожской области

Также за минувшие сутки враг совершил 3 авиаудара по Камышевахе и Новоандреевке. 99 БПЛА различной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Работино. 183 артобстрела нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Зализнычного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Пятихаток.

Напомним, утром 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

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