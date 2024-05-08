Удар по Запоріжжю: пошкоджені об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, пожежна частина. За добу ворог завдав майже 300 ударів по населених пунктах області. ФОТОрепортаж

Зранку 8 травня російські загарбники завдали ракетних ударів по Запоріжжю, цілили по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. У Запорізькому районі дістав поранення чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одного чоловіка поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти 299 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

8 травня ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури Запоріжжя, а також гаражному кооперативу, одному з парків міста та міському електротранспорту.

Руйнувань зазнала також одна з пожежних частин Запоріжжя - пошкоджено службові приміщення і фасад будівлі. У місті загиблих і травмованих немає, повідомили у ДСНС України. Крім того, вибухова хвиля та уламки зруйнували службові приміщення і фасад будівлі сервісного центру МВС, тому центр тимчасово припинив роботу.













Обстріли Запорізької області

Також протягом минулої доби ворог здійснив 3 авіаудари по Комишувасі та Новоандріївці. 99 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине. 183 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, П’ятихаток.

Нагадаємо, зранку 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через ворожу атаку були знеструмлення у Вишгородському районі Київщини, енергетики вже повернули світло, - ДТЕК