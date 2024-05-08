Через ворожу атаку були знеструмлення у Вишгородському районі Київщини, енергетики вже повернули світло, - ДТЕК

Через ворожу атаку на Київщині зафіксовано пошкодження електромереж. Частково було знеструмлено Вишгородський район.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, мережі було пошкоджено внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей.

Через це 1023 родини у Вишгородському районі Київщини залишилися без електрики.

"Енергетикам ДТЕК вдалося оперативно відновити електропостачання. Всі родини знову зі світлом", - йдеться у повідомленні.

Що наразі відомо про атаку РФ на Київщину?

Як повідомлялося, зранку 8 травня 2024 року збройні сили ворога атакували Київщину ракетами та безпілотними літальними апаратами. Наразі відомо про двох поранених, їх госпіталізували до медичної установи. Також є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт трьох Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл.

За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Цензор.НЕТ інформував, що окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, війська РФ атакували 7 регіонів України, під ударом енергооб’єкти та близько 30 будинків.