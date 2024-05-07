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Новости Война
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Рашисты ударили по Камышевахе в Запорожской области: Ранены мужчины, возник пожар

вибух

Российские войска нанесли два авиационных удара по Камышевахе в Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, россияне нанесли два авиационных удара по поселку Камышеваха в Запорожском районе.

В результате обстрела ранен гражданский мужчина. Также взрывной волной и обломками повреждены здания, возник пожар.

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обстрел (26951) Запорожская область (3052)


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Господі, допоможи! 25 км до Запоріжжя, а F-16 ще не на часі!!!
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07.05.2024 16:58 Ответить
 
 