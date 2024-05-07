Рашисты ударили по Камышевахе в Запорожской области: Ранены мужчины, возник пожар
Российские войска нанесли два авиационных удара по Камышевахе в Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, россияне нанесли два авиационных удара по поселку Камышеваха в Запорожском районе.
В результате обстрела ранен гражданский мужчина. Также взрывной волной и обломками повреждены здания, возник пожар.
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Александр Бубликов #571153
показать весь комментарий07.05.2024 16:58 Ответить Мне нравится 0
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