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Выжженная земля и разрушенная техника врага: как выглядит Работино после многочисленных атак армии РФ. ВИДЕО

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" показали видео, на котором можно увидеть как сейчас выглядит село Работино в Запорожской области, которое 9 месяцев находится в эпицентре боевых действий.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

С мая 2023 года 3 бригада оперативного назначения "Спартан" выполняет служебно-боевые задачи на Запорожском направлении. За этот период гвардейцами бригады "Спартан" совместными усилиями со смежными подразделениями было освобождено не один десяток квадратных километров временно оккупированных территорий.

Так, в августе 2023 года Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов село Работино, с момента освобождения населенный пункт находится на линии соприкосновения и под постоянными российскими обстрелами. На сегодня на месте разрушенного села не осталось ничего кроме названия и сплошных руин.

Успешными действиями гвардейцев было остановлено не одно наступление оккупационных войск РФ и превращено в металлолом их технику. За время пребывания бригады на направлении гвардейцы наносят оккупантам сокрушительные потери вдоль всей линии фронта в зоне своей ответственности. Гвардейцами было уничтожено более 700 оккупантов, 800 получили ранения, уничтожено более 60 единиц бронетехники врага.

Смотрите: Украинские защитники эвакуировали БМП под носом у врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) Запорожская область (3079)


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Топ комментарии
+4
асвабаділі
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07.05.2024 11:52
+2
Я - не стратег, не експерт. І взагалі диваний коментатор. Проте як у будь-кого у мене виникають питання. Чого ЗСУ вперлись у Роботине ? Якщо є незахищені, не підготовлені для оборони ділянки вздовж всього берега Дніпра ? Кринки - плацдарм для наступу ? А НАФІГА, якщо там кілька тисяч кацапів ? Чого не робити десантування в інших місцях лівого берега, щоб відволікати ці тисячі і з Роботиного, і з Кринок ? Якщо в Кринки йде постійне поповнення, це означає, що засоби десантування та резерви є ? Мені не зрозуміла тактика сточування сил ворога сидінням в глухій обороні на пристрелених авіацією ділянках фронту. Це схоже більш на сточування наших сил оборони. Ворог вже не чекає від ЗСУ якихось маневрів, несподіваних дій, активності. Хто пояснить це ?
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07.05.2024 12:07
+2
Так виглядає "руській мір"....
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07.05.2024 12:13
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асвабаділі
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07.05.2024 11:52 Ответить
Я - не стратег, не експерт. І взагалі диваний коментатор. Проте як у будь-кого у мене виникають питання. Чого ЗСУ вперлись у Роботине ? Якщо є незахищені, не підготовлені для оборони ділянки вздовж всього берега Дніпра ? Кринки - плацдарм для наступу ? А НАФІГА, якщо там кілька тисяч кацапів ? Чого не робити десантування в інших місцях лівого берега, щоб відволікати ці тисячі і з Роботиного, і з Кринок ? Якщо в Кринки йде постійне поповнення, це означає, що засоби десантування та резерви є ? Мені не зрозуміла тактика сточування сил ворога сидінням в глухій обороні на пристрелених авіацією ділянках фронту. Це схоже більш на сточування наших сил оборони. Ворог вже не чекає від ЗСУ якихось маневрів, несподіваних дій, активності. Хто пояснить це ?
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07.05.2024 12:07 Ответить
Сподіваюсь, що наше командування знає шо робить... А, що нам залишається? Тільки надіятись на ЗСУ. Навіть, приміром, якби я був молодший років на 15-20 звісно пішов би захищати Україну, але все рівно солдат в окопі мало шо знає. Він солдат і боронить свою землю так, як йому наказують командири.
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07.05.2024 12:26 Ответить
Сподіваюсь, що не має ніякої зради. Бо це я спитав, бо мені шкода кожного воїна. А якщо вони гинуть просто за сидіння начальника на посаді, який кидає у вогонь чергову партію новобранців, то це ще й ЗЛОЧИН. Проте, я бачу, що кацапи весь час вигадують, і повзуть - повзуть. Не боячись ні оточення, ні засідок, ні заманювання у пристріляні місця.
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07.05.2024 12:41 Ответить
Ну кацапня завжди так робила. Їм людського ресурсу не жаль. Баби ще нарожають. Навіть у другу світову, не дивлячись, що нацисти війну програли то у них вдесятеро було менше жертв ніж у совєетів. Я десь читав.
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07.05.2024 13:40 Ответить
Заспокійливі "пігулки" : чмобіки, м'ясні штурми, ворог втрачає вдесятеро більш - це вже на українців не діє. Марно стараються наші журналісти та військові з фронту. Поясню. Прорив в Очеретяне - яке співвідношення ? Хто знає ? Як і вихід з Авдіївки. Все у секреті. Або позитивчик від учасника. Мені не треба знати кількість наших втрат або полонених. Я розумію, що не мого розуму це. Але .. Де комбриг. який прорвав оборону ворога під с. "Н"? Нехай одразу відступив, але ПРОРВАВ ! Але це позитив, трясця ! І що це за "я вірю в перемогу, яку втратили всі, крім мене" і одночасно втрачені території, які оцінюють півпроцента чи менш ? Або перезавантаження генералів, які наступали ? То скільки це буде коштувати життів наших захисників ? Ніхто не оцінив? Жоден експерт, жоден депутат, жоден міністр, жоден президент (чи дЄрмак чи зеленСКИЙ вже плутаю).
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07.05.2024 14:04 Ответить
Так, що ти пропонуєш?
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07.05.2024 14:16 Ответить
То прочитай самий верхній ком. Там є все. І питання, і здивування, і пропозиції. А головне, не бажання погоджуватись з даремними втратами, і сподівання, що наші командири почнуть розрізняти політичні запити від бойовою доцільністю. Проте для цього треба мати мужність сказати вголос, як ми знаємо з історії: "Бажаєте втратити людей - відправте спочатку своїх дітей туди !"
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07.05.2024 14:40 Ответить
Ну, ви не служили в армії, якщо запитуєте таке. Шукати логіку в діях військових інколи марна справа. Але я думаю, все питання в тому, що у нас дуже маленький досвід проведення наступальних операцій, так, дещо навіть виходило, але досвід сидіння в обороні дався взнаки і тому кожні наші наступальні дії схожі більше на активну оборону, ніж на наступальні дії. Дуже частно приводять приклад Донецького аеропорту, як героїзм, стійкість і майже успіх, але по факту, просто вкрошили там купу народу без будь-якого сенсу (особливо на заключному єтапі оборони). Кринки то взагалі найяскравіший приклад недолугості військового командування, більш за те, ще і язик повертаєтья називати це "плацдармом", хоча там до плацдарма, як до місяця пішки....
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07.05.2024 12:30 Ответить
Ні, я служив. Але вийшов у запас так і не понюхав пороху. Якось вийшло попасти у цей віковий відрізок. І навіть в Афган не вдалось попри рапорти. Щодо логіки. Логіка у ворога є. Я не бачу логіки нашої. Крім ДАПу, було Дебальцеве. Там зрозуміло - тягли час на Мінськ. Щоб домовитись без поразки. Проте сьогодні вже більш двох років війна. Наступ 22 року, який зрозумілий як відступ ворога для уникнення повного розгрому, нічому не навчив ШТАБИ. Не маю право критикувати, але оці сакральні дати нашкодили не тільки суспільству, а й ШТАБАМ. Не треба весь час сподіватись на героїзм ВОЇНА ! Треба цей ГЕРОЇЗМ використовувати ... для наступу.
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07.05.2024 12:52 Ответить
Мар'яно, вимагай план!
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07.05.2024 12:41 Ответить
Я жартую й люблю жарт інших. Але є речі з яких жартувати не можна. Життя воїна - це НЕ привод ПОРЖАТИ. Ні зі сцени, ні з президентського крісла, і навіть з ... дивану.
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07.05.2024 12:55 Ответить
У мене в цій бригаді і на цьому напрямку загинув приятель, так шо не прикривайся псевдогуманізмом. А якщо серйозно - минув майже рік від "контрнаступу" і вже говорено-переговорено багато разів все і трохи більше і тут раптом з'являється Мар'яна, яка десь спала весь цей час і вимагає план, дійсно - не смішно.
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07.05.2024 13:18 Ответить
Спочатку хотів вилаятись. Чесно. Та бачу ти на мар'янах помішаний. Чому ? "Вимагає план.., бо прокинувся ... " Ти з дуба впав ? Я казав про інше. Про дії ЗСУ. Які можна побачити у звітах генштабу. Проте всі бачать вже другий рік лише одну новину : стримали - відбили ..... кількість атак ворога. Це теж по-твоєму план для тих, хто спить ? НАФІГ мені план ? Мене турбує лише одне - "загинув на цьому напрямку побратим". Для чого ? ЩОБ рисувати картину "наступу" ? Якого в дійсності немає. Щоб таких як я годувати "позитивом" ? При повільній здачі чергових сел ... на Донеччині. Ти або переїв зеленСКИХ новин з відео та Єдиного марафону, або ....
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07.05.2024 13:35 Ответить
Дії ЗСУ залежать від рішень політичного керівництва (внєзапна), Залужний в свою чергу був проти цієї операції і намагався зменшити втрати навіть шляхом саботування рішень зелених гнид, за шо врешті був знятий. Це якщо коротко.
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07.05.2024 13:52 Ответить
внєзапна ... ти з плану мар'яни перейшов про політичне керівництво. Це вже добре, що визнав НЕ ВСІ СПЛЯТЬ ! І тут кінець полеміки. Бо політичне керівництво - це інша тема. І пішаки мар'яни - це пил та дим навколо теми "війна".
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07.05.2024 15:11 Ответить
Точно так 'не эксперты' говорили про Соледар, Северодонецк, лисичанск, бахмут, Авдеевку. И что характерно, все западнее и западнее. Уже и про Часов Яр так. Теперь вот про работино. Скоро будут предлагать отойти в Карпаты
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07.05.2024 14:51 Ответить
Так, правильно. Всі експерти сидять у Києві. І весь їх талант йде лише на одне - заспокоїти негатив у народу позитивом з фронту. Або продати чергову президентську авантюру за стратегічний замисел Ставки "перемолоти сили ворога" і колись у майбутньому розпочати Контрнаступ. Хто каже правду про цей замисел потрапляють у вороги дЄрмака, і позбуваються посад. Мар'їнка не була авантюрою, бо її 10 років ЗСУ якось укріпляли, але не під КАБи. Проте Роботине, Кринки - це інша історія. Цікаво як її будуть пояснять генералісімуси ОПісу. Знову брехня про співвідношення втрат ? ! А можна не втрачати ресурси, і нав'язувати свою тактику ворогу. Невже крім Залужного в Україні вже немає розумних хитрих командирів ?
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07.05.2024 15:25 Ответить
Так виглядає "руській мір"....
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07.05.2024 12:13 Ответить
Два годы борьбы за пустое место находящееся в низине, с парой дюжиной домов, где негде даже спрятаться. Ничем не объяснимой, как почти все в этой войне.
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07.05.2024 12:40 Ответить
Ну, надежные возвышенности теперь только в Карпатах, думаете туда надо отходить?
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07.05.2024 23:39 Ответить
 
 