Выжженная земля и разрушенная техника врага: как выглядит Работино после многочисленных атак армии РФ. ВИДЕО
Бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" показали видео, на котором можно увидеть как сейчас выглядит село Работино в Запорожской области, которое 9 месяцев находится в эпицентре боевых действий.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
С мая 2023 года 3 бригада оперативного назначения "Спартан" выполняет служебно-боевые задачи на Запорожском направлении. За этот период гвардейцами бригады "Спартан" совместными усилиями со смежными подразделениями было освобождено не один десяток квадратных километров временно оккупированных территорий.
Так, в августе 2023 года Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов село Работино, с момента освобождения населенный пункт находится на линии соприкосновения и под постоянными российскими обстрелами. На сегодня на месте разрушенного села не осталось ничего кроме названия и сплошных руин.
Успешными действиями гвардейцев было остановлено не одно наступление оккупационных войск РФ и превращено в металлолом их технику. За время пребывания бригады на направлении гвардейцы наносят оккупантам сокрушительные потери вдоль всей линии фронта в зоне своей ответственности. Гвардейцами было уничтожено более 700 оккупантов, 800 получили ранения, уничтожено более 60 единиц бронетехники врага.
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