Випалена земля та зруйнована техніка ворога: який вигляд має Роботине після численних атак армії РФ. ВIДЕО

Бійці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" показали відео, на якому можна побачити який зараз вигляд має село Роботине в Запорізькій області, що 9 місяців перебуває в епіцентрі бойових дій.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

З травня 2023 року 3 бригада оперативного призначення "Спартан" виконує службово-бойові завдання на Запорізькому напрямку. За цей період гвардійцями бригади "Спартан" спільними зусиллями з суміжними підрозділами було звільнено не один десяток квадратних кілометрів тимчасово окупованих територій.

Так, в серпні 2023 року Сили оборони України звільнили від російських окупантів село Роботине, з моменту звільнення населений пункт перебуває на лінії зіткнення та під постійними російськими обстрілами. На сьогодні на місці зруйнованого села не залишилось нічого окрім назви та суцільних руїн.

Успішними діями гвардійців було зупинено не один наступ окупаційних військ РФ та перетворено на металобрухт їхню техніку. За час перебування бригади на напрямку гвардійці завдають окупантам нищівних втрат вздовж всієї лінії фронту в зоні своєї відповідальності. Гвардійцями було знищено більше 700 окупантів, 800 зазнали поранень, знищено понад 60 одиниць бронетехніки ворога.

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