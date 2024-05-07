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Українські захисники евакуювали БМП під носом у ворога. ВIДЕО

У районі села Терни на Лиманському напрямку танковий екіпаж "Сірко" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний яр" відтягнув БМП за 300 метрів від позицій ворога. Бойова машина стріляла прямим наведенням, але на відкаті ввімкнулося дві передачі. На місці переключитися на одну не вдавалося, тож довелося відтягувати її за допомогою танку. За лічені хвилини танкісти змогли причепитися і відбуксирувати БМП під носом противника.

Про те, як екіпаж "Сірко" врятував БМП, можна побачити на ютуб-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

93 окрема механізована бригада (294) БМП (409)


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Дякую українським героям!
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07.05.2024 11:19 Відповісти
Козаки! Бережи Вас Боже Воїни!

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07.05.2024 11:23 Відповісти
Красунчики наші !! Хоробрі Хлопці!)
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07.05.2024 12:56 Відповісти
Хлопці , Ви молодці і наші Герої 👍🏼🙏🏼❤️
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07.05.2024 22:27 Відповісти
 
 