Українські захисники евакуювали БМП під носом у ворога. ВIДЕО

У районі села Терни на Лиманському напрямку танковий екіпаж "Сірко" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний яр" відтягнув БМП за 300 метрів від позицій ворога. Бойова машина стріляла прямим наведенням, але на відкаті ввімкнулося дві передачі. На місці переключитися на одну не вдавалося, тож довелося відтягувати її за допомогою танку. За лічені хвилини танкісти змогли причепитися і відбуксирувати БМП під носом противника.

Про те, як екіпаж "Сірко" врятував БМП, можна побачити на ютуб-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

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