Украинские защитники эвакуировали БМП под носом у врага. ВИДЕО
В районе села Терны на Лиманском направлении танковый экипаж "Сирко" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" оттянул БМП за 300 метров от позиций врага. Боевая машина стреляла прямой наводкой, но на откате включилось две передачи. На месте переключиться на одну не удавалось, поэтому пришлось оттягивать ее с помощью танка. За считанные минуты танкисты смогли прицепиться и отбуксировать БМП под носом противника.
О том, как экипаж "Сирко" спас БМП, можно увидеть на ютуб-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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Геннадій #588068
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Wild MadDog
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