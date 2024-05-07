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Новости Видео Война
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Украинские защитники эвакуировали БМП под носом у врага. ВИДЕО

В районе села Терны на Лиманском направлении танковый экипаж "Сирко" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" оттянул БМП за 300 метров от позиций врага. Боевая машина стреляла прямой наводкой, но на откате включилось две передачи. На месте переключиться на одну не удавалось, поэтому пришлось оттягивать ее с помощью танка. За считанные минуты танкисты смогли прицепиться и отбуксировать БМП под носом противника.

О том, как экипаж "Сирко" спас БМП, можно увидеть на ютуб-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

93 отдельная механизированная бригада (294) БМП (399)


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Дякую українським героям!
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07.05.2024 11:19 Ответить
Козаки! Бережи Вас Боже Воїни!

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07.05.2024 11:23 Ответить
Красунчики наші !! Хоробрі Хлопці!)
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07.05.2024 12:56 Ответить
Хлопці , Ви молодці і наші Герої 👍🏼🙏🏼❤️
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07.05.2024 22:27 Ответить
 
 