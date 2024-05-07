Спецназовцы ССО уничтожили позицию с российскими оккупантами дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО
Воины 73 Морского центра ССО уничтожили позицию с российскими оккупантами дронами "Дикие Шершни".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Безжалостно и с наслаждением бойцы отбили ваши инвестиции в дроны. Поэтому можете поддержать нас для дальнейшего обеспечения бойцов дронами:
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Карточка банка: 5375411207988499
PayPal: [email protected]
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Куме! Ви чули - кацапи не знають чим наші дрони збивать! То стріляють з автомата... То сніжком кидають... То палицею... А то - і автоматом жбурляють!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же холодно! Калюжі позамерзали... Та й де їх посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!