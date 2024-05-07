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Спецназовцы ССО уничтожили позицию с российскими оккупантами дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Воины 73 Морского центра ССО уничтожили позицию с российскими оккупантами дронами "Дикие Шершни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6916) ССО (526) Дикие шершни (226)


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07.05.2024 10:30 Ответить
До останніх секунд сюжету:
- Куме! Ви чули - кацапи не знають чим наші дрони збивать! То стріляють з автомата... То сніжком кидають... То палицею... А то - і автоматом жбурляють!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же холодно! Калюжі позамерзали... Та й де їх посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!
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07.05.2024 10:45 Ответить
А чим вони бризкають? гундяївською "росою"?
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07.05.2024 20:42 Ответить
 
 