Спецназовцы ССО уничтожили позицию с российскими оккупантами дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Воины 73 Морского центра ССО уничтожили позицию с российскими оккупантами дронами "Дикие Шершни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Безжалостно и с наслаждением бойцы отбили ваши инвестиции в дроны. Поэтому можете поддержать нас для дальнейшего обеспечения бойцов дронами:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине отмечают День пехоты: Сирский поздравил военных. ВИДЕО