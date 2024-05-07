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Спецпризначенці ССО знищили позицію з російськими окупантами дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Воїни 73 Морського центру ССО знищили позицію з російськими окупантами дронами "Дикі Шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Безжально і з насолодою бійці відбили ваші інвестиції в дрони. Тож можете підтримати нас для подальшого забезпечення бійців дронами:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected] 

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Автор: 

знищення (7227) ССО (519) Дикі шершні (231)


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07.05.2024 10:30 Відповісти
До останніх секунд сюжету:
- Куме! Ви чули - кацапи не знають чим наші дрони збивать! То стріляють з автомата... То сніжком кидають... То палицею... А то - і автоматом жбурляють!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же холодно! Калюжі позамерзали... Та й де їх посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!
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07.05.2024 10:45 Відповісти
А чим вони бризкають? гундяївською "росою"?
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07.05.2024 20:42 Відповісти
 
 