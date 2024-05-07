Спецпризначенці ССО знищили позицію з російськими окупантами дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
Воїни 73 Морського центру ССО знищили позицію з російськими окупантами дронами "Дикі Шершні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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- Куме! Ви чули - кацапи не знають чим наші дрони збивать! То стріляють з автомата... То сніжком кидають... То палицею... А то - і автоматом жбурляють!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же холодно! Калюжі позамерзали... Та й де їх посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!