Спецпризначенці ССО знищили позицію з російськими окупантами дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Воїни 73 Морського центру ССО знищили позицію з російськими окупантами дронами "Дикі Шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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