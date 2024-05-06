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В Україні відзначають День піхоти: Сирський привітав військових. ВIДЕО

Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил України. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський привітав військових та подякував їм за стійкість та вірність присязі.

Сирський показав кадри роботи українських піхотинців, привітавши з професійним святом, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Невдала атака російських загарбників на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7544) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+11
Вітаю усіх причетних!
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06.05.2024 15:56
+5
Нехай, скоро вона приїде по червоній площі …
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06.05.2024 16:15
+4
сирський, чому ти не даєшь зброї у полк Азов - ще вистачає нахабства поздоровляти піхоту - тиж разом з гнидою тисячі відправляєш беззбройних на смерть - як спиться - кроваві.
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06.05.2024 17:16
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Вітаю усіх причетних!
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06.05.2024 15:56 Відповісти
із "Днем права чобота" !

бо поки піхота не поставить свого берця на територію, вона не може вважатись завойованою

Слава ЗСУ !
Слава Піхоті !
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06.05.2024 17:30 Відповісти
Это навешанный шаблон военные считают его таким же совковым генералом как и основную массу комбригов представителей старой военно-феодальной системы.Он ни чем не лучше и не хуже остальных и пока бригады не возглавят боевые офицеры ничего не поменяется.
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06.05.2024 16:09 Відповісти
бригади вже давно очолюють бойові командири, які виросли на Війні
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06.05.2024 17:31 Відповісти
Від тебе смердить, ховай своє тільце в утьосах, чмо..
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06.05.2024 16:14 Відповісти
Толпы московитов на Поклонной горе рассматривают трофейную западную технику с видом первобытных дикарей.
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06.05.2024 16:09 Відповісти
Нехай, скоро вона приїде по червоній площі …
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06.05.2024 16:15 Відповісти
якось він не дуже впевнено виглядає на відео, і очі опускає...
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06.05.2024 16:41 Відповісти
сирський, чому ти не даєшь зброї у полк Азов - ще вистачає нахабства поздоровляти піхоту - тиж разом з гнидою тисячі відправляєш беззбройних на смерть - як спиться - кроваві.
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06.05.2024 17:16 Відповісти
Бо ВОНО читає по складах те що йому замполіти (політруки) написали((
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06.05.2024 18:42 Відповісти
С праздником всех причастных. И вечная память тебе братик ..навечно ..1мехбат,1 мехрота, 1 мехвзвод 93 бригада...
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06.05.2024 23:38 Відповісти
 
 