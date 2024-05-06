В Україні відзначають День піхоти: Сирський привітав військових. ВIДЕО
Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил України. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський привітав військових та подякував їм за стійкість та вірність присязі.
Сирський показав кадри роботи українських піхотинців, привітавши з професійним святом, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Андрей Стадник #443039
показати весь коментар06.05.2024 15:56
+5 Sergii Ustim
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+4 Danger Zone
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бо поки піхота не поставить свого берця на територію, вона не може вважатись завойованою
Слава ЗСУ !
Слава Піхоті !