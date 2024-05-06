В Україні відзначають День піхоти: Сирський привітав військових. ВIДЕО

Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил України. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський привітав військових та подякував їм за стійкість та вірність присязі.

Сирський показав кадри роботи українських піхотинців, привітавши з професійним святом, інформує Цензор.НЕТ.

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