Невдала атака російських загарбників на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Окупанти намагались атакувати українські позиції на Бахмутському напрямі. Російські загарбники їхали на БМП-1, однак двічі підірвалися на мінах.

Другий наїзд окупантів став фатальним як для самої машини, так і для десанту, - повідомляють воїни 1-го батальйону 5-ої окремої штурмової Київської бригади, які закривають ділянку фронту між Іванівським та Кліщіївкою, передає Цензор.НЕТ.

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