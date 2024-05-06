Невдала атака російських загарбників на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Окупанти намагались атакувати українські позиції на Бахмутському напрямі. Російські загарбники їхали на БМП-1, однак двічі підірвалися на мінах.
Другий наїзд окупантів став фатальним як для самої машини, так і для десанту, - повідомляють воїни 1-го батальйону 5-ої окремої штурмової Київської бригади, які закривають ділянку фронту між Іванівським та Кліщіївкою, передає Цензор.НЕТ.
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Сейчас все упирается в наличие нормального оружия. Со временем и эта проблема решится, как решили проблему дальней разведки беспилотниками. Ну а пока ВСУ приходится выжимать максимум из того, что есть.