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Невдала атака російських загарбників на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Окупанти намагались атакувати українські позиції на Бахмутському напрямі. Російські загарбники їхали на БМП-1, однак двічі підірвалися на мінах.

Другий наїзд окупантів став фатальним як для самої машини, так і для десанту, - повідомляють воїни 1-го батальйону 5-ої окремої штурмової Київської бригади, які закривають ділянку фронту між Іванівським та Кліщіївкою, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники знищили російську САУ "Мста-С" на Східному напрямку. ВIДЕО

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знищення (7227) БМП (409) 5 ОШБр (97)


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Мінні поля - найкрашші оборонні фортифікаціі, якшо на подоллання одного поля орки будуть втрачати 20-30 одиниць техніки, то навіть кацапські командири зрозуміють що такій "наступ" скоро захлинеться.
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06.05.2024 13:51 Відповісти
..а за розмінування таких самих "мінних полів Пороха на чонгарах" по усих кордонах України верещучки-дермаки-зеленські отримали безстрокове продовження свого дебільного сцарюваня.. залишки 73%вих ідіотів - щасливі
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06.05.2024 16:15 Відповісти
Все як і спланувала Русланонька
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06.05.2024 14:03 Відповісти
Такое впечатление, что у ВСУ совсем техники нету. Катаются большие мишени, которые не проблема даже для старых пушек лео 1. Но фиг там. Мины и арта. Даже птуров не видно.
Сейчас все упирается в наличие нормального оружия. Со временем и эта проблема решится, как решили проблему дальней разведки беспилотниками. Ну а пока ВСУ приходится выжимать максимум из того, что есть.
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06.05.2024 14:04 Відповісти
При такій силі вітру димова завіса тільки допомагає виявляти цілі....що димлять!
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06.05.2024 17:41 Відповісти
 
 