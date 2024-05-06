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Українські захисники знищили російську САУ "Мста-С" на Східному напрямку. ВIДЕО

Українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Ворожу машину знищила шведська 155-мм самохідна артилерійська установка "Арчер".

Пресслужба 45-ї окремої десантно-штурмової бригади зазначила, що українські захисники працювали на Східному напрямку, передає Цензор.НЕТ.

"Російська "Мста-С" була успішно знищена після того, як розвідувальний безпілотник виявив замасковану машину та скоординував артилерійський вогонь. Archer в перекладі - лучник", - зазначили військові.

Україна отримала шведські 155-мм самохідні артилерійські системи Archer у 2023 році. Ця тридцятитонна машина відома своєю влучністю та дальністю стрільби.

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Автор: 

знищення (7227) 45 артилерійська бригада (53)


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знищили російську САУ "Мста-С"

Да-с!
К х...ям-с!
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06.05.2024 12:19 Відповісти
Слава нашим воїнам, смерть російським загарбникам та окупантам.
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06.05.2024 13:35 Відповісти
Отомстили "Мсте".. )
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06.05.2024 13:54 Відповісти
Украинская разведка поразила российское судно морским дроном.



Атака произошла в районе Крыма.
Главное управление разведки Минобороны Украины поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.
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06.05.2024 14:00 Відповісти
Re:Украинский морской дрон «Магура V5», вероятно, уничтожил в оккупированном Крыму катер МЧС РФ типа «Лидер-12М». Он применялся для заброски диверсионных групп на подконтрольную территорию Украины.

Об этом пишет «Думская». Издание отмечает, что «Лидер-12М» был небольшой целью. Его длина составляет 14 метров, ширина - 4,5 метра, осадка - 0,73 метра.
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06.05.2024 15:47 Відповісти
 
 