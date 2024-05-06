Українські захисники знищили російську САУ "Мста-С" на Східному напрямку. ВIДЕО

Українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Ворожу машину знищила шведська 155-мм самохідна артилерійська установка "Арчер".

Пресслужба 45-ї окремої десантно-штурмової бригади зазначила, що українські захисники працювали на Східному напрямку, передає Цензор.НЕТ.

"Російська "Мста-С" була успішно знищена після того, як розвідувальний безпілотник виявив замасковану машину та скоординував артилерійський вогонь. Archer в перекладі - лучник", - зазначили військові.

Україна отримала шведські 155-мм самохідні артилерійські системи Archer у 2023 році. Ця тридцятитонна машина відома своєю влучністю та дальністю стрільби.

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