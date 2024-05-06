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Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Восточном направлении. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Вражескую машину уничтожила шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка "Арчер".

Пресс-служба 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметила, что украинские защитники работали на Восточном направлении, передает Цензор.НЕТ.

"Российская "Мста-С" была успешно уничтожена после того, как разведывательный беспилотник обнаружил замаскированную машину и скоординировал артиллерийский огонь. Archer в переводе - лучник", - отметили военные.

Украина получила шведские 155-мм самоходные артиллерийские системы Archer в 2023 году. Эта тридцатитонная машина известна своей меткостью и дальностью стрельбы.

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уничтожение (6916) 45 артиллерийская бригада (53)


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знищили російську САУ "Мста-С"

Да-с!
К х...ям-с!
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06.05.2024 12:19 Ответить
Слава нашим воїнам, смерть російським загарбникам та окупантам.
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06.05.2024 13:35 Ответить
Отомстили "Мсте".. )
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06.05.2024 13:54 Ответить
Украинская разведка поразила российское судно морским дроном.



Атака произошла в районе Крыма.
Главное управление разведки Минобороны Украины поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.
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06.05.2024 14:00 Ответить
Re:Украинский морской дрон «Магура V5», вероятно, уничтожил в оккупированном Крыму катер МЧС РФ типа «Лидер-12М». Он применялся для заброски диверсионных групп на подконтрольную территорию Украины.

Об этом пишет «Думская». Издание отмечает, что «Лидер-12М» был небольшой целью. Его длина составляет 14 метров, ширина - 4,5 метра, осадка - 0,73 метра.
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06.05.2024 15:47 Ответить
 
 