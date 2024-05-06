Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Восточном направлении. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Вражескую машину уничтожила шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка "Арчер".

Пресс-служба 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметила, что украинские защитники работали на Восточном направлении, передает Цензор.НЕТ.

"Российская "Мста-С" была успешно уничтожена после того, как разведывательный беспилотник обнаружил замаскированную машину и скоординировал артиллерийский огонь. Archer в переводе - лучник", - отметили военные.

Украина получила шведские 155-мм самоходные артиллерийские системы Archer в 2023 году. Эта тридцатитонная машина известна своей меткостью и дальностью стрельбы.

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