Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Восточном направлении. ВИДЕО
Украинские военные уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Вражескую машину уничтожила шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка "Арчер".
Пресс-служба 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметила, что украинские защитники работали на Восточном направлении, передает Цензор.НЕТ.
"Российская "Мста-С" была успешно уничтожена после того, как разведывательный беспилотник обнаружил замаскированную машину и скоординировал артиллерийский огонь. Archer в переводе - лучник", - отметили военные.
Украина получила шведские 155-мм самоходные артиллерийские системы Archer в 2023 году. Эта тридцатитонная машина известна своей меткостью и дальностью стрельбы.
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