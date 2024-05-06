Воины 81 ОАэмбр ликвидировали оккупанта. ВИДЕО
Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе Белогоровки в Луганской области ликвидировали оккупанта.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+20 wadpas
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+19 дератизатор
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+13 растуди
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Вдома, ****, треба було богу лапки складати, тут ви, бл*ді косорилі, х*й шо випросите крім п*здюлєй...
в минус:
- орки понимают, что их в плен не берут и будут чаще самоподрываться или стрелять до конца в тех, кто предложит им сдаться в плен, увеличивая наши потери
- орки видят такое отношение к просящим пощады и даже те, кто бы в такой ситуации пожалел нашего бойца, будут всегда убивать (хотя, скорее всего в 99% случаев они и сейчас так поступают)
- добивание тяжело раненых нецелесообразно с экономической и военной точки зрения
- европейцы смотрят такие видео и начинают сочувствовать оркам
в плюс:
- ни одна рашистская гнида не выживет и не принесет больше вреда украинцам
- посмотревшие такие видео орки лишний раз подумают, а стоят ли деньги или УДО таких рисков
- начнут интересоваться как сдаться в плен до прилета дрона
У кого какие мысли по этим раскладам?
Але в Росії не випадково носили дідів на палках і по втратах орієнтуються на другу світову війну. Тому, коли танчики і літаки в Росії закінчаться, то і війна закінчиться.