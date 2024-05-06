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Воины 81 ОАэмбр ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе Белогоровки в Луганской области ликвидировали оккупанта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму скоростной вражеский катер морским дроном. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) 81 отдельная аэромобильная бригада (67) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+20
Більще 500 вбитих українських дітей. А воно **** ще проситься
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06.05.2024 11:45
+19
Лапки воно складає...
Вдома, ****, треба було богу лапки складати, тут ви, бл*ді косорилі, х*й шо випросите крім п*здюлєй...
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06.05.2024 12:02
+13
Крєдіт прийшов погашати? На#уй з пляжу
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06.05.2024 11:53
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Актьор Бєзруков?
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06.05.2024 11:44 Ответить
Більще 500 вбитих українських дітей. А воно **** ще проситься
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06.05.2024 11:45 Ответить
Крєдіт прийшов погашати? На#уй з пляжу
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06.05.2024 11:53 Ответить
Лапки воно складає...
Вдома, ****, треба було богу лапки складати, тут ви, бл*ді косорилі, х*й шо випросите крім п*здюлєй...
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06.05.2024 12:02 Ответить
"c дырочкой в правом боку" (С) )))))
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06.05.2024 12:11 Ответить
Поруч ще одне ******* відпочиває..
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06.05.2024 13:22 Ответить
снайпера и дроноводы -в плен не попадают.
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06.05.2024 13:37 Ответить
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06.05.2024 14:31 Ответить
Не уговорил.... Может Лизу-дохтура сможет..
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06.05.2024 14:51 Ответить
Дохтурка Лиза сейчас обслуживает хор Александрова.
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06.05.2024 17:54 Ответить
Я так молила ,позови но ты ,молчал !! (С)
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06.05.2024 16:09 Ответить
Росіяки, добровольці-вбивці за гроші, підлягають повному знищенню!
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06.05.2024 16:18 Ответить
був час помолитися
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06.05.2024 18:03 Ответить
от скотиняка живуча! два скиди йому в пазуху, а воно ше головою крутить, падла
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06.05.2024 18:07 Ответить
Прийшов нас вбивати, руйнувати наші міста, а тепер пощади просить. Випускайте йому кишки, ні секунди не вагайтесь!
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06.05.2024 23:25 Ответить
Если отбросить эмоции и включить холодный расчет, получается следующая картина с игнорированием операторами дронов попыток орков сдаться.

в минус:

- орки понимают, что их в плен не берут и будут чаще самоподрываться или стрелять до конца в тех, кто предложит им сдаться в плен, увеличивая наши потери
- орки видят такое отношение к просящим пощады и даже те, кто бы в такой ситуации пожалел нашего бойца, будут всегда убивать (хотя, скорее всего в 99% случаев они и сейчас так поступают)
- добивание тяжело раненых нецелесообразно с экономической и военной точки зрения
- европейцы смотрят такие видео и начинают сочувствовать оркам

в плюс:

- ни одна рашистская гнида не выживет и не принесет больше вреда украинцам
- посмотревшие такие видео орки лишний раз подумают, а стоят ли деньги или УДО таких рисков
- начнут интересоваться как сдаться в плен до прилета дрона

У кого какие мысли по этим раскладам?
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06.05.2024 23:28 Ответить
Виявилось, що таких ідіотів в Росії дуже багато. Залужний ходив у школу, коли була війна в Афганістані. Мабуть, пам'ятає настрої в суспільстві, і думав що втрати у 10 афганських війн (а по відношенню до кількості населення - 20) росіян зупинять.
Але в Росії не випадково носили дідів на палках і по втратах орієнтуються на другу світову війну. Тому, коли танчики і літаки в Росії закінчаться, то і війна закінчиться.
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07.05.2024 00:20 Ответить
 
 