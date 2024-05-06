Неудачная атака российских захватчиков на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Оккупанты пытались атаковать украинские позиции на Бахмутском направлении. Российские захватчики ехали на БМП-1, однако дважды подорвались на минах.
Второй наезд оккупантов стал фатальным как для самой машины, так и для десанта, - сообщают воины 1-го батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, которые закрывают участок фронта между Ивановским и Клещиевкой, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сейчас все упирается в наличие нормального оружия. Со временем и эта проблема решится, как решили проблему дальней разведки беспилотниками. Ну а пока ВСУ приходится выжимать максимум из того, что есть.