Неудачная атака российских захватчиков на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Оккупанты пытались атаковать украинские позиции на Бахмутском направлении. Российские захватчики ехали на БМП-1, однако дважды подорвались на минах.

Второй наезд оккупантов стал фатальным как для самой машины, так и для десанта, - сообщают воины 1-го батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, которые закрывают участок фронта между Ивановским и Клещиевкой, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Восточном направлении. ВИДЕО