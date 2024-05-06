РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11146 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 468 5

Неудачная атака российских захватчиков на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Оккупанты пытались атаковать украинские позиции на Бахмутском направлении. Российские захватчики ехали на БМП-1, однако дважды подорвались на минах.

Второй наезд оккупантов стал фатальным как для самой машины, так и для десанта, - сообщают воины 1-го батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, которые закрывают участок фронта между Ивановским и Клещиевкой, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Восточном направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) БМП (399) 5 ОШБр (96)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мінні поля - найкрашші оборонні фортифікаціі, якшо на подоллання одного поля орки будуть втрачати 20-30 одиниць техніки, то навіть кацапські командири зрозуміють що такій "наступ" скоро захлинеться.
показать весь комментарий
06.05.2024 13:51 Ответить
..а за розмінування таких самих "мінних полів Пороха на чонгарах" по усих кордонах України верещучки-дермаки-зеленські отримали безстрокове продовження свого дебільного сцарюваня.. залишки 73%вих ідіотів - щасливі
показать весь комментарий
06.05.2024 16:15 Ответить
Все як і спланувала Русланонька
показать весь комментарий
06.05.2024 14:03 Ответить
Такое впечатление, что у ВСУ совсем техники нету. Катаются большие мишени, которые не проблема даже для старых пушек лео 1. Но фиг там. Мины и арта. Даже птуров не видно.
Сейчас все упирается в наличие нормального оружия. Со временем и эта проблема решится, как решили проблему дальней разведки беспилотниками. Ну а пока ВСУ приходится выжимать максимум из того, что есть.
показать весь комментарий
06.05.2024 14:04 Ответить
При такій силі вітру димова завіса тільки допомагає виявляти цілі....що димлять!
показать весь комментарий
06.05.2024 17:41 Ответить
 
 