В Украине отмечают День пехоты: Сырский поздравил военных. ВИДЕО

Сегодня, 6 мая, Украина отмечает День пехоты Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил военных и поблагодарил их за стойкость и верность присяге.

Сырский показал кадры работы украинских пехотинцев, поздравив с профессиональным праздником, информирует Цензор.НЕТ.

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