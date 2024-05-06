В Украине отмечают День пехоты: Сырский поздравил военных. ВИДЕО
Сегодня, 6 мая, Украина отмечает День пехоты Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил военных и поблагодарил их за стойкость и верность присяге.
Сырский показал кадры работы украинских пехотинцев, поздравив с профессиональным праздником, информирует Цензор.НЕТ.
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+11 Андрей Стадник #443039
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бо поки піхота не поставить свого берця на територію, вона не може вважатись завойованою
Слава ЗСУ !
Слава Піхоті !