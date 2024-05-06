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В Украине отмечают День пехоты: Сырский поздравил военных. ВИДЕО

Сегодня, 6 мая, Украина отмечает День пехоты Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил военных и поблагодарил их за стойкость и верность присяге.

Сырский показал кадры работы украинских пехотинцев, поздравив с профессиональным праздником, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Неудачная атака российских захватчиков на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6587) Александр Сырский (589)


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Топ комментарии
+11
Вітаю усіх причетних!
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06.05.2024 15:56
+5
Нехай, скоро вона приїде по червоній площі …
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06.05.2024 16:15
+4
сирський, чому ти не даєшь зброї у полк Азов - ще вистачає нахабства поздоровляти піхоту - тиж разом з гнидою тисячі відправляєш беззбройних на смерть - як спиться - кроваві.
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06.05.2024 17:16
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Вітаю усіх причетних!
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06.05.2024 15:56 Ответить
із "Днем права чобота" !

бо поки піхота не поставить свого берця на територію, вона не може вважатись завойованою

Слава ЗСУ !
Слава Піхоті !
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06.05.2024 17:30 Ответить
Это навешанный шаблон военные считают его таким же совковым генералом как и основную массу комбригов представителей старой военно-феодальной системы.Он ни чем не лучше и не хуже остальных и пока бригады не возглавят боевые офицеры ничего не поменяется.
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06.05.2024 16:09 Ответить
бригади вже давно очолюють бойові командири, які виросли на Війні
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06.05.2024 17:31 Ответить
Від тебе смердить, ховай своє тільце в утьосах, чмо..
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06.05.2024 16:14 Ответить
Толпы московитов на Поклонной горе рассматривают трофейную западную технику с видом первобытных дикарей.
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06.05.2024 16:09 Ответить
Нехай, скоро вона приїде по червоній площі …
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06.05.2024 16:15 Ответить
якось він не дуже впевнено виглядає на відео, і очі опускає...
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06.05.2024 16:41 Ответить
сирський, чому ти не даєшь зброї у полк Азов - ще вистачає нахабства поздоровляти піхоту - тиж разом з гнидою тисячі відправляєш беззбройних на смерть - як спиться - кроваві.
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06.05.2024 17:16 Ответить
Бо ВОНО читає по складах те що йому замполіти (політруки) написали((
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06.05.2024 18:42 Ответить
С праздником всех причастных. И вечная память тебе братик ..навечно ..1мехбат,1 мехрота, 1 мехвзвод 93 бригада...
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06.05.2024 23:38 Ответить
 
 