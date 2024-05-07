Рашисти вдарили по Комишувасі на Запоріжжі: Поранено чоловіка, виникла пожежа

Російські війська завдали двох авіаційних ударів по Комишувасі на Запоріжжі, внаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, росіяни завдали двох авіаційних ударів по селищу Комишуваха у Запорізькому районі.

Внаслідок обстрілу поранено цивільного чоловіка. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі, виникла пожежа.

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