Рашисти вдарили по Комишувасі на Запоріжжі: Поранено чоловіка, виникла пожежа
Російські війська завдали двох авіаційних ударів по Комишувасі на Запоріжжі, внаслідок чого поранено чоловіка.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, росіяни завдали двох авіаційних ударів по селищу Комишуваха у Запорізькому районі.
Внаслідок обстрілу поранено цивільного чоловіка. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі, виникла пожежа.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Бубликов #571153
показати весь коментар07.05.2024 16:58 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль