За добу ворог понад 350 разів обстріляв 10 населених пунктів Запорізької області, дві людини дістали поранення

Росіяни з авіації, РСЗВ, артилерії та БпЛА 360 разів ударили по Запорізькій області протягом минулої доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав 8 авіаційних ударів по Веселянці, Оріхову, Роботиному. 125 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

4 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине. 223 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Верхньої Терси, Копанів та Малинівки.

Внаслідок авіаудару по Запорізькому району місцева мешканка дістала поранення. Ще одну жінку поранено внаслідок обстрілу села Магдалинівка.

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"Окупанти вкотре вдарили по житлових будинках, підступно вночі. Пошкодили оселі, поранили людину. 65-річну жінку доставили до Запорізької обласної клінічної лікарні", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, зранку 8 травня російські загарбники завдали ракетних ударів по Запоріжжю, цілили по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.