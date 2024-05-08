Одна людина зазнала поранень внаслідок російського обстрілу Запорізького району, - ОВА

Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, ворог наніс три удари по селищу Веселянка Запорізького району.

"Внаслідок обстрілу травмована жінка. Пошкоджені будинки та господарчі споруди", - написав Федоров.

Раніше він поперджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Як писав Цензор.НЕТ, у Київській області під час російської атаки 8 травня поранено дві людини, пошкоджено низку цивільних об’єктів.

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