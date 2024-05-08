Один человек получил ранения вследствие российских обстрелов Запорожского района, - ОВА

Вследствие вражеских атак по Запорожскому району один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, враг нанес три удара по поселку Веселянка Запорожского района.

"В результате обстрела травмирована женщина. Повреждены дома и хозяйственные постройки", - написал Федоров.

Ранее он предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Как писал Цензор.НЕТ, в Киевской области во время российской атаки 8 мая ранены два человека, поврежден ряд гражданских объектов.

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