Вследствие атаки РФ на Киевщину пострадали два человека, поврежден многоквартирный и 19 частных домов, детсад и ЛЭП

В Киевской области во время российской атаки 8 мая ранены два человека, поврежден ряд гражданских объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях вражеской атаки по состоянию на 18:00 рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Как отмечается, пострадавших вследствие атаки женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Женщину уже прооперировали, она находится в реанимационном отделении. Мужчина лечится в травматологическом отделении. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Кравченко сообщил, что увеличилось количество поврежденных объектов. По состоянию на 18:00 - это 19 частных домов в двух районах области. Один из домов уничтожен дотла.

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Также поврежден ряд квартир в одном многоквартирном доме. Во всех жилых объектах выбиты окна, посечены двери, повреждены крыши и стены.



Обломками поврежден один детский сад - выбиты окна и двери, а также 7 автомобилей, несколько нежилых зданий, линии электропередачи.

Кравченко добавил, что энергетики уже вернули свет всем потребителям, где из-за ночной атаки отсутствовала электроэнергия.

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Напомним, утром 8 мая 2024 года вооруженные силы врага атаковали Киевскую область ракетами и беспилотниками.

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

По словам главы МВД Игоря Клименко, войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом энергообъекты и около 30 домов.