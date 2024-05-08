Унаслідок атаки РФ на Київщину постраждали дві людини, пошкоджено багатоквартирний і 19 приватних будинків, садочок та ЛЕП

У Київській області під час російської атаки 8 травня поранено дві людини, пошкоджено низку цивільних об’єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки ворожої атаки станом на 18:00 розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко

Як зазначається, постраждалих унаслідок атаки жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Жінку вже прооперували, вона перебуває в реанімаційному відділенні. Чоловік лікується у травматологічному відділенні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, Кравченко повідомив, що збільшилася кількість пошкоджених об’єктів. Станом на 18:00 - це 19 приватних будинків у двох районах області. Один з будинків знищено вщент.

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Також пошкоджено низку квартир в одному багатоквартирному будинку. В усіх житлових об’єктах вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни.



Уламками пошкоджено один дитячий садок – вибиті вікна та двері, а також 7 автівок, декілька нежитлових будівель, лінії електропередач.

Кравченко додав, що енергетики вже повернули світло усім споживачам, де через нічну атаку була відсутня електроенергія.

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Нагадаємо, зранку 8 травня 2024 року збройні сили ворога атакували Київщину ракетами та безпілотниками.

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт трьох Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл.

За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Цензор.НЕТ інформував, що окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, війська РФ атакували 7 регіонів України, під ударом енергооб’єкти та близько 30 будинків.