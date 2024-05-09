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Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов три района, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение суток 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

2 человека получили ранения в Красногоровке. В Курахово и Остром повреждены админздания, в Горняке - 2 частных дома. Обстреляны окрестности Селидово.

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Краматорский район.

В результате обстрелов РФ в Лимане уничтожено 6 частных домов, повреждены 2 админздания. Обстреляны окраины Константиновской и Николаевской громад. В Ильиновской громаде повреждены 15 домов в Старой Николаевке и 1 - в Заре.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 5 частных домов. В Зализном Торецкой громады повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке Северской громады.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 307 человек, в том числе 38 детей.

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Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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