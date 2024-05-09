Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов три района, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска в течение суток 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район.
2 человека получили ранения в Красногоровке. В Курахово и Остром повреждены админздания, в Горняке - 2 частных дома. Обстреляны окрестности Селидово.
Краматорский район.
В результате обстрелов РФ в Лимане уничтожено 6 частных домов, повреждены 2 админздания. Обстреляны окраины Константиновской и Николаевской громад. В Ильиновской громаде повреждены 15 домов в Старой Николаевке и 1 - в Заре.
Бахмутский район.
В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 5 частных домов. В Зализном Торецкой громады повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке Северской громады.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 307 человек, в том числе 38 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль