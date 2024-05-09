Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов три района, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение суток 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

2 человека получили ранения в Красногоровке. В Курахово и Остром повреждены админздания, в Горняке - 2 частных дома. Обстреляны окрестности Селидово.

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Краматорский район.

В результате обстрелов РФ в Лимане уничтожено 6 частных домов, повреждены 2 админздания. Обстреляны окраины Константиновской и Николаевской громад. В Ильиновской громаде повреждены 15 домов в Старой Николаевке и 1 - в Заре.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 5 частных домов. В Зализном Торецкой громады повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке Северской громады.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 307 человек, в том числе 38 детей.

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