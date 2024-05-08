Украинские защитники сожгли российский танк Т-90М на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки Shadow, в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой области, точно забросили гранату М67 в люк российского танка Т-90М. В результате вражеская техника сгорела.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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