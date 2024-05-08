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13 020 13

Украинские защитники сожгли российский танк Т-90М на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки Shadow, в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой области, точно забросили гранату М67 в люк российского танка Т-90М. В результате вражеская техника сгорела.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2256) уничтожение (6916) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+7
Горить ніби руберойдом покритий.
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08.05.2024 15:33
+6
Оце профіціт - граната - одна - один танк за декілька лімонів зелені. Шана оператору.
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08.05.2024 16:27
+3
Красиво Штора спрацьовували, але шкода башню не відірвало ))
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08.05.2024 16:10
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Як думаєте, він буде порахований як один знищений танк? Або ті хто його знерухомив також подадуть (вже подали) рапорт?
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08.05.2024 15:33 Ответить
А там шо 10 різних бригад стоїть?
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08.05.2024 15:35 Ответить
Для зарахування треба підтвердження суміжних підрозділів, тому зарахують комусь одному.
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08.05.2024 16:09 Ответить
Горить ніби руберойдом покритий.
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08.05.2024 15:33 Ответить
Якась салютна установка)))
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08.05.2024 19:18 Ответить
О да там по ходу було весело...напроти нього стоїть погорілий наш танк з відкритими люками (нанесений хрест спереду)...з орківського танку з відкитого люка висить евакуаційна лента...танк без екіпажу... А ще далі палаюча орківська беха
Походу наші уїбали підкаліберним, а ті кумулятивним...тай бог щоб наші живі полишались
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08.05.2024 15:57 Ответить
Красиво Штора спрацьовували, але шкода башню не відірвало ))
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08.05.2024 16:10 Ответить
Оце профіціт - граната - одна - один танк за декілька лімонів зелені. Шана оператору.
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08.05.2024 16:27 Ответить
Екіпаж мангала у тил евакуював?
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08.05.2024 19:08 Ответить
Це салют від Українців, отому, з кегураціі ******!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
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08.05.2024 19:14 Ответить
Як московське лайно, по команді ФСБ, зашумувало у мережах гадячи на усі сторони! І то не так, і це ..
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08.05.2024 19:16 Ответить
алеж як класно спрацював оператор дрона.....
1 граната і танк за 6 чи 8 лямі пішов за кораблем
тоюто, НА....УЙ
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08.05.2024 21:35 Ответить
Пізно почав димові гранати відстрілювати
А горить добре тому, що кацапи замість вибухівки в коробки активного захисту кладуть листи гуми.
Розуміють курви що кінець для цього пепелацу один.
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09.05.2024 12:57 Ответить
 
 