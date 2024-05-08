Украинские защитники сожгли российский танк Т-90М на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы подразделения аэроразведки Shadow, в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой области, точно забросили гранату М67 в люк российского танка Т-90М. В результате вражеская техника сгорела.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+7 MausMike
показать весь комментарий08.05.2024 15:33
+6 Danger Zone
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+3 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий08.05.2024 16:10
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Походу наші уїбали підкаліберним, а ті кумулятивним...тай бог щоб наші живі полишались
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
1 граната і танк за 6 чи 8 лямі пішов за кораблем
тоюто, НА....УЙ
А горить добре тому, що кацапи замість вибухівки в коробки активного захисту кладуть листи гуми.
Розуміють курви що кінець для цього пепелацу один.