Оккупанту оторвало ноги после попадания боеприпаса из дрона бойцов 81-й ОАМБр. ВИДЕО 18+

Операторы ударных дронов подразделения "Black Raven group" 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе Белогоровки на Луганщине ликвидировали российского захватчика: оккупанту оторвало ноги от попадания боеприпаса.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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