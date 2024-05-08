Оккупанту оторвало ноги после попадания боеприпаса из дрона бойцов 81-й ОАМБр. ВИДЕО 18+
Операторы ударных дронов подразделения "Black Raven group" 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе Белогоровки на Луганщине ликвидировали российского захватчика: оккупанту оторвало ноги от попадания боеприпаса.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+25 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий08.05.2024 14:42
+20 Panda Freeav
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+15 Anatoly KANEVSKY #433903
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а потім діти оцих окупантів будуть розповідати що
"хахли убілі папку"
не пуйло, що розпочав війну, відправив на війну, не їхня байдужість, а от "хахли".
ніякої жалості.. поки не зрозуміють
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cmlbs0/ukrainian_drone_drops_an_incendiary_grenade_on_a/
Приперлося до Мирної України, от і має тепер орк, кроковяк до упаду…
Нет головы - нет ножек - нет ротации )
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cmewc0/ua_54th_mechanized_brigades_incognito_drone_team/
(Уничтожение кацапа из "элитной" 119 Десантной бригады)
Ох і хитрять орки…
Не нужно бежать и прятаться - жизнь прекрасна и удивительна,
Не нужно плакать и прятаться - жизнь прекрасна и удивительна.
Нахрена мне мне две ноги?
Отруби мне обе,
Оби-Ван Кенобиии...