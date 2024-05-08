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Новости Видео Война
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Российский захватчик исчез после прямого попадания боеприпаса. ВИДЕО

На записи, опубликованной в соцсетях видно, что российский захватчик после точного сброса боеприпаса с дрона исчез из поля зрения камеры беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снаряд попал в оккупанта и ликвидировал его. Известно, что это произошло на левом берегу временно оккупированной Херсонщины.

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Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+11
Ехал руZкий убивать
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою ж мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
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08.05.2024 13:24
+3
Концерт Жан-Мишель Жарра2,5 млн Франция, Париж
Концерт Queen 2 млн Австралия, Сидней
Концерт The Rolling Stonesболее 1,5 млн Бразилия, Рио-де-Жанейро, Копакабана

кабздону есть куда стремиться
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08.05.2024 13:28
+2
Зник? Ищите на концерте кобздона, 5-й ряд, место 13.
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08.05.2024 13:18
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Артилерия -Боги войны, исчезает всё))))
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08.05.2024 13:13 Ответить
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08.05.2024 13:13 Ответить
"вот оно было и нету
вот оно было, а вот его и нет!" ))
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08.05.2024 13:14 Ответить
влучного скиду ********** з дрона ? горизотально ? на такій швидкості ? ********* ?
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08.05.2024 13:14 Ответить
Все просто - кацапа розірвало на шматки і все
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08.05.2024 13:14 Ответить
Зник? Ищите на концерте кобздона, 5-й ряд, место 13.
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08.05.2024 13:18 Ответить
Концерт Жан-Мишель Жарра2,5 млн Франция, Париж
Концерт Queen 2 млн Австралия, Сидней
Концерт The Rolling Stonesболее 1,5 млн Бразилия, Рио-де-Жанейро, Копакабана

кабздону есть куда стремиться
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08.05.2024 13:28 Ответить
Випарувався?
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08.05.2024 13:22 Ответить
Ехал руZкий убивать
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою ж мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
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08.05.2024 13:24 Ответить
Явно на скид не схоже. Щось дуже швидке і невеличке залітає у кадр у горизонтальній площині на 8-й секунді.
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08.05.2024 13:30 Ответить
Хвокусник падла!
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08.05.2024 14:04 Ответить
Кііо за нас?
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08.05.2024 14:13 Ответить
Это не этот ******* там лежал ? Ну очень похож...
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08.05.2024 15:43 Ответить
Невже телепортація?!!!!
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08.05.2024 21:43 Ответить
Там справа знизу щось швидке підлітає перед вибухом, не схоже на скид.
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10.05.2024 23:46 Ответить
 
 