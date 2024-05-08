Российский захватчик исчез после прямого попадания боеприпаса. ВИДЕО

На записи, опубликованной в соцсетях видно, что российский захватчик после точного сброса боеприпаса с дрона исчез из поля зрения камеры беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снаряд попал в оккупанта и ликвидировал его. Известно, что это произошло на левом берегу временно оккупированной Херсонщины.

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