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10 064 21

Подразделение ГУР Kraken показал бои за Часов Яр: ни одного оккупанта в городе нет. ВИДЕО

Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken рассказало о том, как происходит оборона города Часов Яр в условиях постоянных штурмов россиян. Сейчас в Часовом Яру нет российских войск.

Как рассказали спецназовцы, они уже более месяца стоят на защите города Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных", - говорится в сообщении.

По их словам, враг пытается продвигаться с разных направлений, однако благодаря слаженной работе подразделения, ни одного оккупанта в городе пока нет.

Спецподразделение Kraken было создано за 1,5 недели до полномасштабного вторжения России в Украину. Бойцам подразделения удалось уничтожить две вышки наблюдения на территории России.

Смотрите: Как 3 штурмовая бригада обучает операторов FPV-дронов "с нуля". Один день в Kill House. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6587) Часов Яр (325)


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Топ комментарии
+9
Кракен круті хлопці, ще з часу визволення Харківщини.. Хай береже Українських Воїнів Господь!
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08.05.2024 11:56
+8
@kyroakokiller2

·

https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787863314346770707 17 год

ЧАСІВ ЯР Вже місяць як підрозділ KRAKEN стоїть на захисті міста!
Бійці з усіх сил тримають оборону, щоденно знищують живу силу противника, техніку, беруть в полон окупантів ! Хлопці стоять,хлопці працюють,хлопці боряться!

Тому поможіть моїм хлопцям вже і зараз! Потрібні ПНБ,на вчора!

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08.05.2024 11:57
+7
Видно «потужні інженерні споруди», за гроші з Українців…
Знову, героїзм Захисників України, але повне безладдя привладних з 2019 року, по сценарію Оманських лижників…
Можливо, що оті присутні у Швейцарії, на зібранні за МИР, прийдуть і щось збудують на Сході, замість Зеленського+Шмигаля +Стефанчука ??
20 травня невблаганно підходить, а інженерні споруди, навпроти Часового Яру ….🤑💯👺🫣
Співпадіння …
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08.05.2024 11:47
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Правила форума Совет форумчан
это все хорошо, но москалья в очеретыному уже вовсю расширяет прорыв. даже дипстейт это показывает
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08.05.2024 11:41 Ответить
нет не расширяет Кракен пришел и все -месяц москалики топчатся на месте
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08.05.2024 12:42 Ответить
ну, будем за них держать кулаки
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08.05.2024 12:47 Ответить
Видно «потужні інженерні споруди», за гроші з Українців…
Знову, героїзм Захисників України, але повне безладдя привладних з 2019 року, по сценарію Оманських лижників…
Можливо, що оті присутні у Швейцарії, на зібранні за МИР, прийдуть і щось збудують на Сході, замість Зеленського+Шмигаля +Стефанчука ??
20 травня невблаганно підходить, а інженерні споруди, навпроти Часового Яру ….🤑💯👺🫣
Співпадіння …
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08.05.2024 11:47 Ответить
А що буде 20 травня?
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08.05.2024 11:58 Ответить
Зе! стане нелегітимним.
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08.05.2024 12:05 Ответить
І які будуть наслідки цього?
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08.05.2024 12:08 Ответить
Більшість місцевих "розумників" підхоплять кацапське ІПСО: "власті на Українє нєлєгімниє, нє давайтє ім аружіє, сматрітє в расіє какіє чєсниє вибори билі даже в окопах, у меня карти відєоролікі єсть, хахли визивайтє волгу".
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08.05.2024 13:05 Ответить
І не тільки це.
Ми атказиваємся прізнавать любиє закони і прікази, подпісанниє нєлєгітімним прєзідєнтом!
В результаті
Мобілізація нєзаконна, потому что закон о продлєніі воєнного положєнія подпісан нєлєгітімним прєзідєнтом, потому сіли нє імєєт!
Але це ще не все.
Через 90 днів стріляти по русні буде незаконно, тому що термін дії воєнного стану спливе, новий не буде введений через "нелегітимність" підпису зєлі, а значить, країна автоматично переходить в мирний стан, в якому кожному військовому можна буде сказати: "а чєго ти стрєляєшь/отдайош пріказ стрєлять? Воєнного положєнія нєт, потому откривать огонь - нєзаконно. Тєбя посадят".
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08.05.2024 13:11 Ответить
А ви добре розбираєтесь в кацапських ІПСОшках)
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08.05.2024 13:35 Ответить
Іноді достатньо лише уважно почитати чинне законодавство.
І тоді стане зрозуміло, що заклики ТаймЗє до референдуму і його ж твердження про те, що зєля вже не має права підпису - те все зухвала маніпуляція.
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08.05.2024 13:37 Ответить
досить ці мантри писати, читайте КУ, нема там такого щодо нелегітимністі. Думаєте жулька чито порох дурніше що не зробили запити в КС???
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08.05.2024 12:16 Ответить
Захищають, гинуть, а на дрони та машини для бійців Кракена ( підрозділ ГУР ! ) збирають кошти волонтери, а не зелені, мохнорилі депутати-злодії.

@kyroakokiller2

https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787440348165247172 6 трав.

Пікчер,Казах,Єгерь…R.I.P. В мене слів нема…

Помагайте живим,помагайте поки ще є кому !!!! В мене вже крик відчаю.
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08.05.2024 11:55 Ответить
@kyroakokiller2

·

https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787863314346770707 17 год

ЧАСІВ ЯР Вже місяць як підрозділ KRAKEN стоїть на захисті міста!
Бійці з усіх сил тримають оборону, щоденно знищують живу силу противника, техніку, беруть в полон окупантів ! Хлопці стоять,хлопці працюють,хлопці боряться!

Тому поможіть моїм хлопцям вже і зараз! Потрібні ПНБ,на вчора!

Збір в закріпленому твіті! Підключайтесь!
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08.05.2024 11:57 Ответить
Кракен круті хлопці, ще з часу визволення Харківщини.. Хай береже Українських Воїнів Господь!
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08.05.2024 11:56 Ответить
Кракен - це рекси! Знімаю шляпу!
Але, щиро кажучи, боїв на відео ніяких немає. Є панорами міста, є наші поранені бійці (уламкові), є арта, та й традиційні ФПВ. Якщо атакуючі сили москалів не будуть знищені на підході - міни, ФПВ, арта, то позицію вони гарантовано захоплюють. За останні півроку видоси (з розвід. БПЛА), де героїчно обороняється наш будь-який опорний пункт… зменшилися до нуля.
Ось тому й продовжується успішний повзучий наступ орків.
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08.05.2024 12:01 Ответить
Тупо руїни будинків посеред поля. Це тобі не Азовсталь і не Авдіївка. Як його захищати - незрозуміло.
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08.05.2024 12:40 Ответить
Цікаво - а руїни Авдіївки що, легше було захищати, ніж руїни Часова Яру? Повна маяччя!
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08.05.2024 15:12 Ответить
Нагадую - там був (і залишається) коксохімічний комбінат. А це, по суті, фортеця - з товстелезними стінами та підземними сховищами. У Часовому Ярі цього і близько немає.

Пояснив?
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08.05.2024 15:22 Ответить
рідний підпрозділ...Фартової Охоти хлопці!))))...
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08.05.2024 21:03 Ответить
ТРЕБА ТРИМАТИ !!!
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10.05.2024 02:17 Ответить
 
 