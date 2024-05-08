Подразделение ГУР Kraken показал бои за Часов Яр: ни одного оккупанта в городе нет. ВИДЕО

Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken рассказало о том, как происходит оборона города Часов Яр в условиях постоянных штурмов россиян. Сейчас в Часовом Яру нет российских войск.

Как рассказали спецназовцы, они уже более месяца стоят на защите города Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных", - говорится в сообщении.

По их словам, враг пытается продвигаться с разных направлений, однако благодаря слаженной работе подразделения, ни одного оккупанта в городе пока нет.

Спецподразделение Kraken было создано за 1,5 недели до полномасштабного вторжения России в Украину. Бойцам подразделения удалось уничтожить две вышки наблюдения на территории России.

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