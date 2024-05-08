Подразделение ГУР Kraken показал бои за Часов Яр: ни одного оккупанта в городе нет. ВИДЕО
Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken рассказало о том, как происходит оборона города Часов Яр в условиях постоянных штурмов россиян. Сейчас в Часовом Яру нет российских войск.
Как рассказали спецназовцы, они уже более месяца стоят на защите города Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии, передает Цензор.НЕТ.
"Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных", - говорится в сообщении.
По их словам, враг пытается продвигаться с разных направлений, однако благодаря слаженной работе подразделения, ни одного оккупанта в городе пока нет.
Спецподразделение Kraken было создано за 1,5 недели до полномасштабного вторжения России в Украину. Бойцам подразделения удалось уничтожить две вышки наблюдения на территории России.
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Знову, героїзм Захисників України, але повне безладдя привладних з 2019 року, по сценарію Оманських лижників…
Можливо, що оті присутні у Швейцарії, на зібранні за МИР, прийдуть і щось збудують на Сході, замість Зеленського+Шмигаля +Стефанчука ??
20 травня невблаганно підходить, а інженерні споруди, навпроти Часового Яру ….🤑💯👺🫣
Співпадіння …
картивідєоролікі єсть, хахли визивайтє волгу".
Ми атказиваємся прізнавать любиє закони і прікази, подпісанниє нєлєгітімним прєзідєнтом!
В результаті
Мобілізація нєзаконна, потому что закон о продлєніі воєнного положєнія подпісан нєлєгітімним прєзідєнтом, потому сіли нє імєєт!
Але це ще не все.
Через 90 днів стріляти по русні буде незаконно, тому що термін дії воєнного стану спливе, новий не буде введений через "нелегітимність" підпису зєлі, а значить, країна автоматично переходить в мирний стан, в якому кожному військовому можна буде сказати: "а чєго ти стрєляєшь/отдайош пріказ стрєлять? Воєнного положєнія нєт, потому откривать огонь - нєзаконно. Тєбя посадят".
І тоді стане зрозуміло, що заклики ТаймЗє до референдуму і його ж твердження про те, що зєля вже не має права підпису - те все зухвала маніпуляція.
@kyroakokiller2
https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787440348165247172 6 трав.
Пікчер,Казах,Єгерь…R.I.P. В мене слів нема…
Помагайте живим,помагайте поки ще є кому !!!! В мене вже крик відчаю.
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https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787863314346770707 17 год
ЧАСІВ ЯР Вже місяць як підрозділ KRAKEN стоїть на захисті міста!
Бійці з усіх сил тримають оборону, щоденно знищують живу силу противника, техніку, беруть в полон окупантів ! Хлопці стоять,хлопці працюють,хлопці боряться!
Тому поможіть моїм хлопцям вже і зараз! Потрібні ПНБ,на вчора!
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Але, щиро кажучи, боїв на відео ніяких немає. Є панорами міста, є наші поранені бійці (уламкові), є арта, та й традиційні ФПВ. Якщо атакуючі сили москалів не будуть знищені на підході - міни, ФПВ, арта, то позицію вони гарантовано захоплюють. За останні півроку видоси (з розвід. БПЛА), де героїчно обороняється наш будь-який опорний пункт… зменшилися до нуля.
Ось тому й продовжується успішний повзучий наступ орків.
Пояснив?